Dobry dzień zaczyna się w Rozwadowie, czyli niedzielne poranki z pilatesem

Bo regularność to podstawa!

Wydarzenie zaplanowano na cały okres wakacyjny. Będzie ono odbywać się cyklicznie w każdą niedzielę o godzinie 9:00. Miejscem spotkań uczyniono zielone połacie Rozwadowskiego Rynku.

A jaki jest plan cyklu?

Każdy niedzielny poranek zaczyna się od treningu pilatesu pod bezchmurnym niebem. Na zielonej, wilgotnej od porannej rosy trawie każdy z uczestników, na własnej lub pożyczonej od organizatorów macie, będzie mógł ćwiczyć pod okiem profesjonalnej trenerki. Dodatkowo po treningu i wyrzucie endorfin lokalny Różowy Piekarnik zapewnia moc pilatesowego doładowania w postaci matchy i innych pysznych specjałów kawiarni. A kiedy ciało otrzyma już swoją dawkę przyjemności, czas zadbać o umysł. O to zatroszczy się kosmetolożka Jolanta Siwak, która przeprowadzi warsztaty dotyczące dbania o cerę i skórę twarzy. Co ważne, wydarzenie jest również przeznaczone dla mam z dziećmi, gdyż organizatorzy na czas zajęć zapewnili wykwalifikowaną opiekę lokalnych animatorów.

Jak wziąć udział w wydarzeniu? Jak się do niego przygotować?

Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, ale istnieją pewne warunki, które trzeba spełnić, by móc się w nie zaangażować. Mianowicie należy zabrać ze sobą dobry humor, matę, wodę oraz odpowiedni strój – i tyle! Potem można już oddać się cudownemu porannemu rozruchowi.

A jak uczestnicy oceniają pierwszy poranny trening?

Pierwsze spotkanie odbyło się 28 czerwca, ale nawet jeśli komuś nie udało się na nie dotrzeć, nie musi się martwić. Następny trening odbędzie się już 5 lipca. A jak pierwsze spotkanie oceniają uczestnicy? Oto kilka opinii:

„Było super! W następną niedzielę też tu przyjeżdżam!”

„Czy można to robić częściej, także w tygodniu?”

„Od teraz każdy niedzielny poranek spędzam na Rynku w Rozwadowie!”

Relacja z wydarzenia pod linkiem: https://www.instagram.com/p/DaIB-RnDecd/?img_index=1

A Ty? Dołączysz do kolejnego niedzielnego poranka z pilatesem w Rozwadowie?

Daria Pwusiak