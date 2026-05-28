Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. KKL Stal Stalowa Wola / facebook
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 maja 2026

Do Zamościa i Warszawy po nowe „życiówki”

Zawodnicy Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal zanotowali bardzo udane występy podczas weekendowych Mityngów Kwalifikacyjnych i Ogólnopolskich w Zamościu oraz Warszawie. Poprawili wiele rekordów życiowych, prezentując wysoką formę w konkurencjach sprinterskich, w biegach średnich i w skokach.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zamość
100 m - Milena Basińska (12,21), Nikola Janiec 12.67 (PB)
200 m - Milena Basińska (25,06), Nikola Janiec (25,74 PB)
100 m - Olaf Szumełda (10,91 PB), Antoni Siembida (11,09 PB), Maciej Sudoł (11,15 PB), Mikołaj Kozłowski (11,26 PB), Oskar Szumełda (11,33 PB), Kacper Koryga (11,36 PB)
200 m - Antoni Siembida (22,38 PB), Maciej Sudoł (22,35 PB), Mikołaj Kozłowski (22,40 PB), Oskar Szumełda (22,75 PB), Kacper Koryga (23,75 PB)
skok w dal - Marcel Ćwik (5,93 m)
sztafeta 4x100 m kobiet w składzie: Lena Grzybowska, Nikola Janiec, Daria Stec, Milena Basińska (49,50)
sztafeta 4x100 m mężczyzn w składzie: Oskar Szumełda, Maciej Sudoł, Mikołaj Kozłowski, Olaf Szumełda (42,50)

Warszawa
3000 m - Szymon Leszczyński (8:46.47 PB)

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Kto komu przerwie zwycięski marsz? Stal Pogoni, czy Pogoń Stali?
Stalowa Wola
Kto komu przerwie zwycięski marsz? Stal Pogoni, czy Pogoń Stali?
Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu
Stalowa Wola
Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu
Retro emocje na korcie. Zwycięstwo na urodziny!
Stalowa Wola
Retro emocje na korcie. Zwycięstwo na urodziny!
Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!
Stalowa Wola
Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!
Vincent wygrał debla, a w singlu był drugi
Stalowa Wola
Vincent wygrał debla, a w singlu był drugi
Stal Stalowa Wola PSA wystawiona na sprzedaż. Za ponad 14 milionów złotych
Stalowa Wola
Stal Stalowa Wola PSA wystawiona na sprzedaż. Za ponad 14 milionów złotych
Wojtala z trzema medalami, Stal z największą zdobyczą mistrzostw Podkarpacia U16
Stalowa Wola
Wojtala z trzema medalami, Stal z największą zdobyczą mistrzostw Podkarpacia U16
Jacek Skrzeszewski na podium akademickich mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski na podium akademickich mistrzostw Polski
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu