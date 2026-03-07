Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. sztafeta.pl
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 marca 2026

Do Warszawy jeździł od dawna

…a teraz do stolicy będzie się musiał przeprowadzić? Od kilku dni słyszymy w ogólnopolskich mediach, że Lucjusz Nadbereżny jest jednym z kandydatów PiS na premiera. Wskazanie Jarosława Kaczyńskiego wcale nie oznacza automatycznej przeprowadzki Nadbereżnego z gabinetu prezydenta Stalowej Woli do pałacu przy Al. Ujazdowskich. Do tego droga jest jeszcze daleka, ale po sobocie taka przeprowadzka jest bardzo możliwa.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Prawo i Sprawiedliwość zdążyło już przyzwyczaić Polaków do udziału w castingach na „kandydata na kandydata”, tworzenia gabinetów cieni i podobnych akcji. Tym jednak razem największa opozycyjna partia, która jest w widocznym kryzysie, rzuciła na szalę więcej, niż wcześniej. Na kilka dni przed krakowską konwencją PiS, prezes Kaczyński w Radio Maryja przyznał, że ma już kandydata na premiera przyszłego rządu. Statut partii daje prezesowi prawo takiego wskazania. – To musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory i być w nich lokomotywą – sprecyzował oczekiwania od kandydata na premiera. Jego najbliżsi współpracownicy dookreślili charakterystykę kandydata na pierwszego ministra, który na początku ma pogodzić zwaśnione frakcje w PiS, by partia do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych szła pod jednym sztandarem.

W tym miejscu doszło do kontrolowanych przecieków z kręgu opozycyjnych elit, które zostały uzupełnione przez rodaków interesujących się polityką kolejnymi nazwiskami. I tu było pierwsze zaskoczenie – w każdym zestawieniu było nazwisko prezydenta Stalowej Woli. Kandydata na szefa nowego rządu postanowili poszukać bukmacherzy. I tu drugie zaskoczenie – im było bliżej soboty i spotkania PiS w krakowskim „Sokole” tym akcje Nadbereżnego rosły. W sobotnie przedpołudnie był już liderem notowań.

Czy prezydent Stalowej Woli, będzie oficjalnym kandydatem PiS na premiera? Tego dowiemy się po godzinie 14, podczas konwencji PiS w Krakowie.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP
Stalowa Wola
Zapisy na Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne w MBP
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Stalowa Wola
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Historia Turbi na kartach książek
Stalowa Wola
Historia Turbi na kartach książek
Ponad pół miliona złotych na przebudowę drogi w Kopkach. Ruszy drugi etap inwestycji
Rudnik nad Sanem
Ponad pół miliona złotych na przebudowę drogi w Kopkach. Ruszy drugi etap inwestycji
Już w sobotę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Już w sobotę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli
Ballada o pewnym kinie
Stalowa Wola
Ballada o pewnym kinie
Policja szuka mężczyzny z nagrania monitoringu
Nisko
Policja szuka mężczyzny z nagrania monitoringu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu