Do Stalowej Woli płynie Tanew. W Pysznicy czekają na lidera, a w Łowisku na Słowianina

W piątek, 30 października, rozegrane zostanie jedno spotkanie - Siarka II podejmie Stal Nowa Dęba - a w sobotę, 31 października, odbędą się pozostałe mecze.

W Stalowej Woli, do której zawita Tanew Wólka Tanewska dojdzie do kolejnego starcia nauczyciela z uczniem. Trenerem Tanwi jest Daniel Kijak, który pracując przed laty w klubie ze Stalowej Woli, miał pod swoją opieką obecnego szkoleniowca rezerw Stali, Przemysława Stelmacha.

Dla opiekun rezerw Stali będzie to kolejny sprawdzian w konfrontacji ze swoim nauczycielem. W poprzedniej kolejce jego podopieczni po raz drugi w tym sezonie schodzili z boiska pokonani. W Grębowie dostali „bęcki” od Słowianina, którego w tym sezonie prowadzi Paweł Wtorek - były szkoleniowiec Stali, trener klubowy i nauczyciel Przemysława Stelmacha w stalowowolskiej „budowlance”. Cegiełkę do zwycięstwa Słowianina 4:1 dołożyli dwaj wychowankowie Stali Stalowa Wola: Patryk Marut i Bartosz Piechniak.

W sobotę Słowianin zmierzy się na wyjeździe ze spadkowiczem z czwartej ligi – ŁKS-em Łowisko.

13. kolejka:

piątek (30.10): Siarka II - Stal Nowa Dęba (godz. 18)

sobota (31.10): Sparta Jeżowe - Unia Nowa Sarzyna (13), Czarni Lipa - Łęg Stany, Truck Kotowa Wola - LZS Zdziary, ŁKS Łowisko - Słowianin Grębów, Podlesianka Kamień - Stal Gorzyce, Olimpia Pysznica - Sokół Kamień, Stal II Stalowa Wola - Tanew Wólka Tanewska (wszystkie mecze o godz. 14)

Zdjęcie Słowianin Gębów

Tabela za regiowyniki.pl