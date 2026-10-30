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Jakub Maższy ma na swoim koncie strzeleckim 10 goli
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Stalowa Wola Nisko 30 października 2026

Do Niska zawita w sobotę Legion

W 14. kolejce podkarpackiej 4 ligi rywalem Sokoła Nisko będzie Legion Pilzno. Drużyna trenera Szymona Cetnarowskiego, który końcem września zastąpił Arkadiusza Barana, zajmuje 13. miejsce w tabeli i w tym sezonie nie wygrała jeszcze niejednego meczu na wyjeździe. Pięć spotkań przegrała, a dwa zakończyła remisami; z Polonią Przemyśl 0:0 i Stalą Łańcut 1:1.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W ostatniej serii spotkań ligowych Legion przegrał u siebie z Błękitnymi Ropczyce 1:4 (0:2) , natomiast Sokół przywiózł zwycięstwo z Wiśniowej. I to jakie?! Pokonał Wisłok na jego boisku 6:2. Trzy bramki dla naszego zespołu zdobył Jakub Mażysz, po jednej: Jakub Lebioda, Jacek Stępień i Miłosz Rębisz. W ubiegłym sezonie w Nisku górą byli gospodarze, wygrywając 2:1 (Mażysz, Bieniasz), a rewanż zakończył się zwycięstwem Legionu 3:2 (Olszowy i Mazur-sam.).

Mecz Sokół Nisko - Legion Pilzno, sobota, 31 października, godz. 13

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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