Do Niska zawita w sobotę Legion

W ostatniej serii spotkań ligowych Legion przegrał u siebie z Błękitnymi Ropczyce 1:4 (0:2) , natomiast Sokół przywiózł zwycięstwo z Wiśniowej. I to jakie?! Pokonał Wisłok na jego boisku 6:2. Trzy bramki dla naszego zespołu zdobył Jakub Mażysz, po jednej: Jakub Lebioda, Jacek Stępień i Miłosz Rębisz. W ubiegłym sezonie w Nisku górą byli gospodarze, wygrywając 2:1 (Mażysz, Bieniasz), a rewanż zakończył się zwycięstwem Legionu 3:2 (Olszowy i Mazur-sam.).

Mecz Sokół Nisko - Legion Pilzno, sobota, 31 października, godz. 13