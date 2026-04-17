Ostatni mecz Sokoła z JKS-em w Nisku zakończył się zwycięstwem goąści 2:0
Stalowa Wola Nisko 17 kwietnia 2026

Do Niska przyjedzie lider z Jarosławia

W sobotę, 18 kwietnia w 4 ligi podkarpackiej Sokół Nisko zmierzy się u siebie z liderem tabeli ligowej JKS-em Jarosław. Początek meczu o godzinie 16. W ostatniej kolejce nasza drużyna zremisowała w Sanoku z Ekoballem, natomiast jedenastka z Jarosławia rozgromiła w domu ŁKS Łowisko 7:0.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

To był mecz do jednej bramki i popis Wojciecha Reimana i jego kolegów z drużyny. Były reżyser gry w „Stalówce” wpisał się na listę strzelców z 20. minucie, wykorzystując rzut karny. W ostatnim ligowym spotkaniu Sokoła z JKS-em w Nisku, w maju 20025 roku, wygrali goście 2:0, a obydwie bramki zdobył… Reiman.

Także jesienią w Jarosławiu górą był JKS, który wygrał 2:1, a zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Albert Drapała.Dla Sokóla gola strzelił Jakub Mażysz z rzutu karnego.

24. kolejka
17. kwietnia: Błażowianka - Karpaty (18.30)
18 kwietnia: Igloopol - Ekoball (14), Polonia - Legion (15), Sokół - JKS (16), ŁKS Łowisko - Izolator (17), Czarni - Cosmos (17), KS Wiązownica - Wisłok (18).
19 kwietnia: Stal G. - Stal Ł. (16), LKS Czeluśnica - Błękitni (17).

REKLAMA
