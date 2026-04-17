Do Niska przyjedzie lider z Jarosławia

To był mecz do jednej bramki i popis Wojciecha Reimana i jego kolegów z drużyny. Były reżyser gry w „Stalówce” wpisał się na listę strzelców z 20. minucie, wykorzystując rzut karny. W ostatnim ligowym spotkaniu Sokoła z JKS-em w Nisku, w maju 20025 roku, wygrali goście 2:0, a obydwie bramki zdobył… Reiman.

Także jesienią w Jarosławiu górą był JKS, który wygrał 2:1, a zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Albert Drapała.Dla Sokóla gola strzelił Jakub Mażysz z rzutu karnego.

24. kolejka

17. kwietnia: Błażowianka - Karpaty (18.30)

18 kwietnia: Igloopol - Ekoball (14), Polonia - Legion (15), Sokół - JKS (16), ŁKS Łowisko - Izolator (17), Czarni - Cosmos (17), KS Wiązownica - Wisłok (18).

19 kwietnia: Stal G. - Stal Ł. (16), LKS Czeluśnica - Błękitni (17).