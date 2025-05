Do 20 tys. zł dla stowarzyszeń upowszechniających sport i kulturę fizyczną

Wnioski o przystąpienie do zadania można składać do 4 czerwca 2025 r. Wsparcie finansowe może wynieść do 20 tys. zł na projekt. Łączny budżet programu zadania Aktywni Lokalnie wynosi 20 mln zł.

Głównym założeniem zadania jest promowanie prozdrowotnych, społecznych i wychowawczych wartości sportu poprzez wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pobudzania aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.

Beneficjentami mogą być organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, które w swojej statutowej działalności koncentrują się na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej. Wnioski składać mogą zarówno organizacje pozarządowe (NGO), w szczególności fundacje, stowarzyszenia, Uczniowskie Kluby Sportowe, lokalne kluby sportowe i inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego, jak i lokalne inicjatywy społeczne i sportowe, które nie są formalnie zarejestrowane jako NGO, ale działają zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wnioski o przystąpienie do zadania można składać do 4 czerwca br. do godz. 16, wyłącznie poprzez elektroniczny system AMODIT AKTYWNI LOKALNIE dostępny pod adresem www.aktywni-lokalnie.pl. Ocena merytoryczna i formalna przesłanych wniosków dokonywana będzie bezpośrednio w systemie, a rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie wyniku naboru nastąpi do 30 czerwca 2025 r. Zadanie, na wykonanie którego składany jest wniosek, może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 maja 2025 r. do 30 listopada 2025 r.

Operator może udzielić wsparcia finansowego w wysokości nie większej niż 20 tys. zł. Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wsparciem finansowym nie można objąć organizacji obozów sportowych.

Uczestnikami wydarzeń sportowych i zajęć sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, jednak zadania skierowane wyłącznie do osób 55+ nie będą finansowane.

Zadania muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące zadania Aktywni Lokalnie znaleźć można w regulaminie. Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa.

Zadanie Aktywni Lokalnie jest finansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Operatorem jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku.