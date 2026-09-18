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wsa
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18 września 2026

Do 10 tys. zł na lokalne inicjatywy. Wnioski tylko do 21 września

Trwają ostatnie dni naboru do projektu „Moc Podkarpackich Społeczności 2026 – małe inicjatywy dla lokalnej odporności”. Na realizację jednej inicjatywy można otrzymać do 10 tys. zł.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wsparcie przeznaczone jest na działania odpowiadające na potrzeby lokalnych mieszkańców. Mogą to być m.in. inicjatywy dla seniorów, dzieci i młodzieży, działania sąsiedzkie i integracyjne, wolontariat, a także szkolenia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa czy przedsięwzięcia przygotowujące społeczności na trudne sytuacje.

Projekty nie muszą być rozbudowane. Najważniejsze, aby odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców i przynosiły korzyści lokalnej społeczności.

Operatorami projektu są Stowarzyszenie „Pro Artis” oraz Fundacja Misji Obywatelskiej. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czas na składanie wniosków mija 21 września o godzinie 23.59.

Więcej informacji: https://mocpodkarpacia.pl/, https://www.facebook.com/mmspodkarpackie2026 

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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