Do 10 tys. zł na lokalne inicjatywy. Wnioski tylko do 21 września

Wsparcie przeznaczone jest na działania odpowiadające na potrzeby lokalnych mieszkańców. Mogą to być m.in. inicjatywy dla seniorów, dzieci i młodzieży, działania sąsiedzkie i integracyjne, wolontariat, a także szkolenia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa czy przedsięwzięcia przygotowujące społeczności na trudne sytuacje.

Projekty nie muszą być rozbudowane. Najważniejsze, aby odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców i przynosiły korzyści lokalnej społeczności.

Operatorami projektu są Stowarzyszenie „Pro Artis” oraz Fundacja Misji Obywatelskiej. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czas na składanie wniosków mija 21 września o godzinie 23.59.

Więcej informacji: https://mocpodkarpacia.pl/, https://www.facebook.com/mmspodkarpackie2026