Do 10 lat więzienia za blisko 2 kg narkotyków. 39-latek z Niska aresztowany

Do zatrzymania doszło pod koniec maja. Jak ustalili niżańscy kryminalni, 39-latek mógł posiadać znaczne ilości zabronionych substancji. Funkcjonariusze przeszukali należący do niego samochód oraz mieszkanie.

Podczas działań policjanci znaleźli różnego rodzaju pojemniki z zawartością środków odurzających i substancji psychotropowych. Łącznie zabezpieczono niemal 2 kilogramy marihuany, metamfetaminy oraz mefedronu.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nisku Sąd Rejonowy w Nisku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Info. KPP Nisko