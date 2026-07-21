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Fot. KPP Nisko
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Nisko 21 lipca 2026

Do 10 lat więzienia za blisko 2 kg narkotyków. 39-latek z Niska aresztowany

39-letni mieszkaniec Niska usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Policjanci zabezpieczyli u niego blisko 2 kilogramy narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego w Nisku mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zatrzymania doszło pod koniec maja. Jak ustalili niżańscy kryminalni, 39-latek mógł posiadać znaczne ilości zabronionych substancji. Funkcjonariusze przeszukali należący do niego samochód oraz mieszkanie.

Podczas działań policjanci znaleźli różnego rodzaju pojemniki z zawartością środków odurzających i substancji psychotropowych. Łącznie zabezpieczono niemal 2 kilogramy marihuany, metamfetaminy oraz mefedronu.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nisku Sąd Rejonowy w Nisku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Info. KPP Nisko

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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