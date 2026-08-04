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Bojanów 5 sierpnia 2026

Dni Miodu 2026 w Bojanowie. Zenon Martyniuk, MIG i Hit Boyz na scenie

Już w weekend 8–9 sierpnia stadion sportowy w Bojanowie stanie się miejscem wspólnego świętowania podczas imprezy Dni Miodu 2026. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym nie zabraknie koncertów znanych artystów, atrakcji dla najmłodszych, pokazu laserowego, ceremonii dożynkowej oraz zabawy tanecznej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sobotnie wydarzenia rozpoczną się od atrakcji dla dzieci, w tym dyskoteki z nagrodami, występów zespołu tańca Mali Łęgowianie oraz bajkowych postaci i klaunów. Wieczorem na scenie wystąpią Tacy Sami, Hit Boyz, a o dobrą zabawę podczas potańcówki zadba DJ Disco Duck. W programie zaplanowano również widowiskowy BAM Show.

Niedziela rozpocznie się mszą świętą polową, po której odbędzie się oficjalne otwarcie Dni Miodu oraz ceremonia dożynkowa. Na scenie zaprezentują się zespoły działające przy GOK, wystąpi KGW Burdze, recital da Sylwia Piotrkowska, a wieczorem publiczność rozgrzeje zespół MIG. Gwiazdą tegorocznych Dni Miodu będzie Zenon Martyniuk & Akcent Band. Na zakończenie organizatorzy zapraszają na zabawę taneczną z zespołem Cortman.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz godziny poszczególnych występów na plakacie poniżej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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