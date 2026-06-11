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Od lewe: Franciszek Otto, trener Paweł Drapała i Dmytro Safronov
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Stalowa Wola 11 czerwca 2026

Dmytro Safronov z kolejną „życiówką”

Bardzo dobre wyniki, rekord życiowy w rzucie oszczepem oraz liczne miejsca na podium były udziałem zawodników KKL Stal Stalowa Wola podczas 5. Otwartych Mistrzostw Sanoka i 3. Mityngu Kwalifikacyjnego POZLA.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal zdobyła łącznie w tym dniu 14 medali; 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Najwyższy stopień podium wywalczyła Kornelia Butryn, która wygrała bieg na 400 m z bardzo dobrym czasem 58,21. W konkurencjach technicznych złoty medal zdobył Marcel Ćwik, triumfując w trójskoku z wynikiem 12,38. Na pierwszym miejscu rywalizację w rzucie oszczepem zakończył również Dmytro Safronov, który uzyskał 42,26 m, ustanawiając jednocześnie rekord życiowy. „Złoto” wywalczyła także sztafeta mieszana 4x100 m w składzie Paulina Zawół, Natalia Nowak, Kornelia Butryn i Adrian Siembida, osiągając czas 47,01.

Srebrne medale zdobyli: Lena Grzybowska w biegu na 400 m (59,47), Łucja Brzyska w biegu na 300 m U16 (43,41), Sebastian Tęcza w skoku w dal (6,32), Dmytro Safronov w rzucie dyskiem (42,26) oraz Franciszek Otto w rzucie oszczepem (27,04).

Na trzecim stopniu podium stanęli: Paulina Zawół po biegu na 200 m z czasem 25,78, Aleksandra Abram w biegu na 300 m U16 (43,96), Lena Brodowska w biegu na 3000 m (12:22,18), Marcel Ćwik w skoku w dal (6,16) oraz Dominika Pikor w skoku wzwyż, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 143 cm.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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