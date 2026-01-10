Miesięcznik
Metro - Nisko
Stalowa Wola Zaleszany 10 stycznia 2026

Długo w Dębicy „veganki” nie zagościły…

W przedostatnim swoim występie w pierwszej rundzie rozgrywek w podkarpackiej lidze juniorek zespół Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany pokonał w piątek, 9 stycznia w Dębicy Wisłokę 3:0. Mimo że pojechał w mocno odmłodzonym składzie, bez kilku zawodniczek, które przygotowywały się do sobotniej… studniówki.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Spotkanie bez historii. Od pierwszej zagrywki królowały na parkiecie podopieczne trenera Mirosława Sroki. W pierwszym secie pozwoliły gospodyniom zdobyć zaledwie 12 punktów, a w kolejnych jeszcze mniej. Drugą partię wygrały do 1, trzecią do 9.

Za tydzień, w niedzielę 18 stycznia w meczu kończącym rundę zasadniczą „veganki” podejmą Marbę Sędziszów Młp.

WISŁOKA DĘBICA - VEG SiR STALOWA WOLA/UKS ZALESZANY 0:3 (12:25, 11:25, 9:25)

VEGA/UKS ZALESZANY: Amelia Kowalska, Amelia Rejzerewicz, Zuzanna Chudzik, Zuzanna Drabik, Magdalena Kołodziej, Maja Węglińska, Lena Dębowska, Katarzyna Mierzwa

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

