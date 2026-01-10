Długo w Dębicy „veganki” nie zagościły…

Spotkanie bez historii. Od pierwszej zagrywki królowały na parkiecie podopieczne trenera Mirosława Sroki. W pierwszym secie pozwoliły gospodyniom zdobyć zaledwie 12 punktów, a w kolejnych jeszcze mniej. Drugą partię wygrały do 1, trzecią do 9.

Za tydzień, w niedzielę 18 stycznia w meczu kończącym rundę zasadniczą „veganki” podejmą Marbę Sędziszów Młp.

WISŁOKA DĘBICA - VEG SiR STALOWA WOLA/UKS ZALESZANY 0:3 (12:25, 11:25, 9:25)

VEGA/UKS ZALESZANY: Amelia Kowalska, Amelia Rejzerewicz, Zuzanna Chudzik, Zuzanna Drabik, Magdalena Kołodziej, Maja Węglińska, Lena Dębowska, Katarzyna Mierzwa