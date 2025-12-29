Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków

Od wtorku do niedzieli mundurowi prowadzili działania prewencyjne, zwracając szczególną uwagę na wykroczenia i przestępstwa mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze. W tym czasie sprawdzili stan trzeźwości aż 844 kierujących i ujawnili 135 wykroczeń.

Niestety, nie wszyscy przestrzegali przepisów. Policjanci zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę - 47-letniego mieszkańca Stalowej Woli, który prowadził auto mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Ponadto jeden z kierowców przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h i stracił prawo jazdy, a inny prowadził pojazd pomimo cofniętych uprawnień.

Długi weekend minął spokojnie, a większość mieszkańców naszego regionu przestrzegała przepisów, dzięki czemu mogliśmy cieszyć się bezpiecznym świątecznym czasem.