Osiedle Leśna
Stalowa Wola 29 grudnia 2025

Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków

Za nami długi świąteczny weekend, podczas którego stalowowolscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem kierowców i mieszkańców powiatu. Funkcjonariusze interweniowali przy 18 kolizjach drogowych, a co najważniejsze - nie odnotowano żadnego poważnego wypadku.

Od wtorku do niedzieli mundurowi prowadzili działania prewencyjne, zwracając szczególną uwagę na wykroczenia i przestępstwa mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze. W tym czasie sprawdzili stan trzeźwości aż 844 kierujących i ujawnili 135 wykroczeń.

Niestety, nie wszyscy przestrzegali przepisów. Policjanci zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę - 47-letniego mieszkańca Stalowej Woli, który prowadził auto mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Ponadto jeden z kierowców przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h i stracił prawo jazdy, a inny prowadził pojazd pomimo cofniętych uprawnień.

Długi weekend minął spokojnie, a większość mieszkańców naszego regionu przestrzegała przepisów, dzięki czemu mogliśmy cieszyć się bezpiecznym świątecznym czasem.

