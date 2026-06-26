Prezydent poinformował o działaniach, które w ostatnich latach miasto Stalowa Wola podejmuje, aby zminimalizować skutki tak gwałtownych opadów deszczu, o tym, co robi w zakresie bieżącym, inwestycyjnym, ale także, jaki jest plan miasta na przyszłość.

Woda opadła, emocje pozostały

– Ta konferencja jest również pewną odpowiedzią na emocje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Woda opadła, a emocje nie opadły, bo są jeszcze podgrzewane w taki niemerytoryczny, nieodpowiedzialny, polityczny sposób, przez osoby, które w ostatnich dekadach, można powiedzieć, pełniły istotne funkcje parlamentarne. Dzisiaj pełnią funkcję radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego i charakteryzuje ich nie tylko brak wiedzy, zaangażowania w ten temat w ostatnich latach. Brak również, przede wszystkim, przyniesienia do Stalowej Woli ani jednej złotówki na to, żeby te problemy rozwiązać – stwierdził Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent podziękował też mieszkańcom i wszystkim służbom, które walczyły ze skutkami ogromnej ulewy.

Strategiczny kolektor

Jak powiedział, konferencję prasową nieprzypadkowo zorganizował właśnie przy ul. Niezłomnych, obok giełdy spożywczej. Tu właśnie trwa budowa nowych kolektorów kanalizacji burzowej, które w sposób istotny zmienią kierunek odprowadzania wody deszczowej w mieście.

– W ramach projektu finansowanego ze środków europejskich dla Polski Wschodniej, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stalowa Wola realizuje kolejny projekt, który właśnie wzmacnia odporność miasta na ekstremalne stany pogodowe. Jesteśmy tu w trakcie realizacji dużego zadania: budowy kolektorów deszczowych za blisko 4 mln zł. Powstaje tu zbisowany kolektor o średnicy 80 cm, w dalszej części on będzie miał przekrój metrowy, to odcinek o długości 550 metrów. Kolektory te będą miały za zadanie gromadzenie wody deszczowej i odbieranie jej spływu od Sezamu, od wjazdu od Tarnobrzega, ulicy Komisji Edukacji Narodowej – wyjaśnił prezydent Nadbereżny.

Tak płynie deszczówka

Dlaczego ten odcinek jest tak kluczowy dla systemu kanalizacji deszczowej Stalowej Woli?

Otóż, jak się okazuje, woda, która tędy przepływa, wcale nie płynie najkrótszą droga do piaskownika na osiedlu Piaski, przez Kacze Doły i później przez Charzewice do Sanu. Ta woda spod Sezamu, z Kwiatkowskiego, z Ofiar Katynia, Niezłomnych, z tej części Zatorza płynie pod wiaduktem do ulicy Okulickiego, tam zakręca na wysokości hurtowni przed Bankiem Spółdzielczym, przechodzi pod torami kolejowymi, na wysokości piekarni wchodzi w ul. Przemysłową Boczną, i tam dopiero się włącza w układ całego spływu, gdzie spotyka się 75 proc. wody deszczowej z całego miasta.

Tymczasem, po uruchomieniu nowych kolektorów, co nastąpi z końcem br., woda deszczowa nie będzie już w całości spływać pod wiadukt do ul. Okulickiego, tylko będzie płynąć nowym kolektorem w ul. KEN i ul. Niezłomnych.

– Doskonale wszyscy pamiętają, że nie tak ulewne deszcze, ale już średni opad powodował zalewanie ul. Okulickiego na wysokości Banku Spółdzielczego, pod wiaduktem, ulicy KEN na odcinku od zjazdu z wiaduktu w stronę ul. Wojska Polskiego – przypomniał Lucjusz Nadbereżny.

Zieleń i retencja

Prezydent przypomniał także szereg inwestycji w infrastrukturze sieci burzowej miasta, wykonanych w ostatnich latach: przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Okulickiego, modernizację układu odwodnienia w rejonie Sezamu, przebudowę licznych podwórek.

Zwrócił również uwagę na rolę zieleni i małej retencji w ograniczaniu skutków gwałtownych opadów. W ostatnich latach na terenie miasta posadzono tysiące drzew oraz dziesiątki tysięcy krzewów mających wspomagać zatrzymywanie wody (ostatnie 4 lata to 4000 posadzonych dużych drzew i 10000 krzewów).

Nie było awarii pomp

Lucjusz Nadbereżny poinformował także, iż pompy odwadniające pracowały w czasie ulewy non-stop i żadna z nich nie uległa awarii.

- Wszystkie te pompy w całym okresie tego maksymalnego deszczu, jak również później, cały czas były w pełnej pracy, wydajności. Żadna z tych pomp nie została wyłączona, nie uległa awarii, a więc przez cały okres deszczu i później (wynika to bardzo dokładnie z raportów), do późnych godzin wieczornych. To pokazuje, jak bardzo wypełniony był ten system, że te pompy na ul. Składowej cały czas w stronę Sanu pompowały wodę deszczową. Nie nastąpiła tutaj żadna awaria, nie nastąpiło tutaj żadne zaniedbanie – powiedział.

Tunel naturalną zlewnią

Prezydent odniósł się także do kwestii zalanego tunelu pod torami kolejowymi między ul. KEN a Przemysłową. Jeden z samochodów, który tam utknął, został zalany pod sam dach. Czy nie powinny tam być zamontowane bariery uniemożliwiające wjazd do tunelu w tak ekstremalnych warunkach?

- Ten samochód próbował przejechać tę wodę i został unieruchomiony w związku z uszkodzeniem. To nie jest sytuacja dotycząca na przykład samochodu stojącego na parkingu, bo to jest sytuacja, gdzie może zaistnieć tytuł odszkodowawczy - mówił prezydent.

Podkreślił też, że w przypadku ekstremalnych opadów deszczu, tunel pod torami tworzy naturalną zlewnię z całej ul. Okulickiego i ul. 11 listopada.

- Pewne elementy infrastruktury drogowej projektuje się i bierze pod uwagę to, że ona będzie podlegała zalewaniu, ale dlatego jest tam tak wydajny system tych dwóch pomp i jest możliwość tłoczenia tej wody, żeby w sytuacji takiej krótkotrwałej nie została ta infrastruktura uszkodzona, a jednocześnie, żeby woda mogła być odpompowana. Takie sytuacje mogą mieć miejsce przy takich stanach i będą się zdarzały – powiedział Lucjusz Nadbereżny.

Będą dalsze inwestycje

Zaznaczył też, że nieracjonalne pod względem finansowym, organizacyjnym, jeśli chodzi o utrzymanie, byłoby zbudowanie takiej infrastruktury kanalizacyjnej, która byłaby zdolna przyjąć tak ogromne opady.

Natomiast zasadnicza przebudowa schematu sieci burzowej w Stalowej Woli (której układ jest daleki od optymalnego) to zadanie na przyszłość, które wymagać będzie ogromnych nakładów. W planach znajduje się między innymi budowa dużego zbiornika retencyjnego w rejonie Charzewic oraz dalsza rozbudowa układu odprowadzania wód deszczowych. W najbliższych latach miasto przeznaczy na to ok. 100 mln zł.