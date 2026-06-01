Dla kogo „Pióro Prezydenta”?

O to, by tekst dyktanda był najeżony pułapkami ortograficznymi zadbała Anna Garbacz, która od lat jest jego autorką. Tym razem temat dyktanda był bardzo życiowy – poświęcony nawykom żywieniowym. Wypadało więc znać pisownię takich wyrazów jak humus, hot dog, rzeżucha czy pizza.

Bezkonkurencyjna pod tym względem okazała się uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Anna Nikolas, która w nagrodę odebrała tytułowe pióro dla mistrza ortografii na szczeblu szkolnym. Tylko nieznacznie, bo zaledwie o punkt, gorsza od niej była Aleksandra Tyrawa, uczennica klasy 7 z „trójki”, która zajęła drugie miejsce. Ostatnie miejsce na podium przypadło Milenie Drąg, uczennicy z PSP nr 12. W pierwszej „dziesiątce” konkursu znaleźli się także: 4. Izabela Grymulska (PSP 11) 5. Hanna Zymróz (Społeczna SP), Laura Kapuścińska (PSP 3) 7. Hanna Łuc (PSP 9) 8. Szymon Kołosiński (Katolicka SP) 9. Aleksander Janiec (PSP 2), Antonina Szcząchór (Katolicka SP) 10. Anna Lipniarska (Katolicka SP).

Nad konkursem, który został zapoczątkowany w 1997 roku, patronat sprawuje prezydent Stalowej Woli. W tegorocznej edycji, która rozstrzygnęła się 22 maja, wzięło udział 26 uczniów.

Malwina Żelazna