Dieta owocowo-warzywna dr Ewy Dąbrowskiej

To nie dieta – to inicjacja.

Wchodzisz w nią jak w ciszę lasu po burzy.

Warzywa i owoce stają się lekarstwem – nie przez magię, lecz przez biochemię pokory.

Organizm, pozbawiony nadmiaru, włącza swoje cudowne procesy: autofagię, regenerację, oczyszczanie.

Wycisza się ogień zapalenia, krew staje się jaśniejsza, myśli – spokojniejsze.

W pierwszych dniach ciało protestuje.

Głowa boli, krew gęstnieje, bo toksyny przedostają się do krwi, język gorzknieje, świat pachnie intensywniej. To toksyny wychodzą, to przeszłość opuszcza komórki. Pojawić się może kryzys ozdrowieńczy: pojawiają się objawy chorób, na które często chorujemy. Wystarczy to przeczekać i po 4 dniach wszystko znika.

Zmysły się ostrzą. Oczy błyszczą jakby ktoś przetarł ich wewnętrzne szyby.

Wtedy zaczynasz rozumieć, że jedzenie może być lekarstwem, a głód – nauczycielem.

Dieta warzywno-owocowa to powrót do pierwotnego rytmu natury:

– koloru buraka, który przypomina o sile krwi,

– zapachu pietruszki, który oczyszcza płuca,

– chrupnięcia jabłka, które otwiera wspomnienia dzieciństwa.

Każde warzywo to lekarz.

Każdy dzień – krok w stronę własnej prawdy.

ZASADY:

1. Spożywamy:

- Warzywa — surowe, gotowane lub kiszone, za wyjątkiem warzyw strączkowych i ziemniaków

- Owoce — jako dodatek, najlepiej jabłka, kiwi, grejpfrut i jagodowe

- Jemy prosto, naturalnie, sezonowo

- Dużo wody i naparów ziołowych

- Ruch na świeżym powietrzu to Twój sprzymierzeniec

- Okienka żywieniowe: 16/8.

Eliminujemy:

tłuszcze, mięso, nabiał, zboża i słodycze, kawę, herbatę, alkohol.

Zaczynasz… i nagle odkrywasz, jak intensywnie może smakować marchewka. Jak pachnie pomidor…

II. WYCHODZENIE Z DIETY DR EWY DĄBROWSKIEJ

Przez tydzień lub dłużej poddawaliśmy nasze ciała rytmowi natury, czerpiąc z darów ziemi to, co najlepsze. Teraz nadszedł czas, by z tego ogrodu wyjść - nie tylko z ciałem, ale także z duszą, otwartą na nowe smaki, aromaty i inspiracje. W tym przewodniku zapraszam cię do odkrywania, jak z wdziękiem przejść od zdrowych podstaw do kulinarnych eksperymentów, które rozpalą twoje kubki smakowe i napełnią serce radością.

Twoje ciało właśnie odbyło wspaniałą podróż do ogrodu pełnego świeżości i lekkości. Teraz czas wracać na „kulinarne ścieżki świata” — bardzo powoli, z czułością i uważnością.

To jak otwieranie drzwi do nowego rozdziału: nadal karmimy ciało dobrem, ale krok po kroku dodajemy nowe smaki.

Jak to zrobić, by zachować efekty?

Przyjmij zasadę: małe kroki — wielka różnica.

Wychodzenie z postu to moment, w którym uczysz się delikatności.

Nie jest to czas świętowania nadmiaru, lecz czas wdzięczności za prostotę.

Ciało, które właśnie przeszło przez proces odnowy, jest jak czysta kartka – wrażliwe, gotowe na nowe słowa.

Pierwsze łyżki zupy z soczewicy, kropla oliwy, ciepło pieczonego ziemniaka – to jak powrót do świata zmysłów.

Trzeba iść powoli. Wprowadzać białko, tłuszcz, węglowodany jak dawnych przyjaciół, z szacunkiem.

Nie chodzi o restrykcję, ale o świadomy wybór.

Zadaj sobie pytanie: czy to, co jem, mnie wspiera? Czy mnie gasi?

ZASADY:

Etapy wychodzenia z diety:

Dni 1–2

Wprowadzamy tłuszcze i jajka (np. gotowane na miękko).

Dni 3–4

Dodajemy delikatnie mięso, ryby, nabiał i strączki.

Dni 5–7

Stopniowo wprowadzamy węglowodany: kasze, ryż, ziemniaki, makarony, pieczywo

(najlepiej niskowęglowodanowe — np. na bazie białego sera lub majonezu).

Im później pojawią się węglowodany, tym dłużej trwa dobroczynny efekt detoksu.

Stosujemy tzw.

- Okienka żywieniowe 16/8

Jemy tylko w ciągu 8 godzin → 2–3 posiłki dziennie.

Organizm ma czas na regenerację i spokojne trawienie.

Przykładowy jadłospis na wychodzenie z detoksu – 7 dni lekkości:

Dzień 1

Śniadanie:

- Jajecznica na maśle

- Sałatka z ogórka, pomidora i papryki z oliwą z oliwek

- Herbata ziołowa lub kawa

Obiad:

- Sałatka z surowego buraka, chrzanu i jabłka

- Zupa krem z dyni

- Herbata ziołowa lub owocowa

Kolacja:

- Sałatka z rukoli, pomidorów i ogórka

- Herbata ziołowa

Dzień 2

Śniadanie:

- 2-3 jajka na miękko

- Pokrojone warzywa: ogórek, pomidor, papryka, oliwki

- Kawa lub herbata

Obiad:

- Sałatka z surowego buraka, chrzanu i jabłka

- Zupa krem z pomidorów

- Pieczona gruszka z cynamonem

- Herbata ziołowa lub owocowa

Kolacja:

- Duszone warzywa (cukinia, bakłażan, pomidory) pokropione oliwą z oliwek

- Herbata ziołowa

Dzień 3

Śniadanie:

- Omlet ze szpinakiem

- Sałatka z ogórka, pomidora i papryki z oliwą z oliwek

- Herbata lub kawa

Obiad:

- Pieczona pierś z kurczaka z warzywami

- Zupa krem z pieczonego buraka

- Herbata ziołowa

Kolacja:

- Sałatka z sałaty lodowej, pomidorków koktajlowych i oliwek

- Herbata ziołowa

Dzień 4

Śniadanie:

- Jogurt grecki z borówkami.

- Sałatka: roszpunka, łosoś, khaki

- Herbata lub kawa

Obiad:

- Leczo z kiełbasą swojską, papryką, cukinią i pomidorami

- Zupa z pieczonej papryki

- Herbata ziołowa lub owocowa

Kolacja:

- Sałatka z jarmużu, orzechów i suszonych pomidorów z sosem vinegrette

- Herbata ziołowa

Dzień 5

Śniadanie:

- 2-3 jajka na miękko

- Pokrojone warzywa: ogórek, pomidor, papryka, oliwki

- Kawa lub herbata

Obiad:

- Pieczony dorsz

- Zupa krem z brokułów

- Herbata ziołowa lub owocowa

Kolacja:

- Pieczone jabłko z cynamonem

- Garść orzechów: włoskich, piniowych i makadamia

Dzień 6

Śniadanie:

- Serek z nerkowców/miksujemy namoczone nerkowce, można dodać owoce/

- Sałatka z ogórka, pomidora i papryki z oliwą z oliwek

- Herbata lub kawa

Obiad:

- Pieczone udka z kurczaka z warzywami

- Zupa minestrone

- Herbata ziołowa

Kolacja:

- Pieczone jabłko z cynamonem

- Garść orzechów: włoskich, piniowych i makadamia

Dzień 7

Śniadanie:

- Jajecznica na boczku

- Sałatka: roszpunka, łosoś, khaki

- Herbata lub kawa

Obiad:

- Duszona ryba z warzywami

- Rosół z kury do wypicia

- Herbata ziołowa

Kolacja:

- Sałatka z tuńczykiem: sałata, cebula, tuńczyk, żółtka z jajka, ogórek

- Garść orzechów: włoskich, piniowych i makadamia.

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić swoje samopoczucie, odzyskać energię, czy po prostu zadbać o zdrowe nawyki, lato stwarza ku temu idealne warunki. Wykorzystaj ten czas, by postawić na naturalność i odkryć, jak wiele dobrego mogą wnieść do codziennego życia odpowiednio dobrane, sezonowe produkty.

Dr Edyta Lisek - dietetyk, terapeuta manualny, arteterapeuta