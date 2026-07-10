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4.7 / 5
Stalowa Wola 11 lipca 2026

Deszcz, tęcza i owacje na stojąco. Orkiestra Dęta MDK porwała publiczność podczas „Dobrego Grania przy Fontannie"

Choć jeszcze chwilę przed rozpoczęciem koncertu nad Stalową Wolą przechodziły intensywne opady deszczu, publiczność nie zawiodła. Taras Miejskiego Domu Kultury wypełnił się miłośnikami muzyki, którzy przyszli na kolejne spotkanie z cyklu „Dobre Granie przy Fontannie”. A gdy tylko wybrzmiały pierwsze dźwięki koncertu, nad miastem pojawiła się piękna tęcza, która dla wielu stała się symboliczną zapowiedzią wyjątkowego wieczoru.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Deszcz odpuścił, a publiczność dopisała

Pogoda przez długi czas nie dawała powodów do optymizmu. Jeszcze przed koncertem nad miastem porządnie padało i wydawało się, że aura może pokrzyżować plany organizatorom oraz artystom. Gdy jednak przyszła pora rozpoczęcia wydarzenia, taras Miejskiego Domu Kultury zaczął zapełniać się mieszkańcami spragnionymi dobrej muzyki i letniej atmosfery.

A kiedy muzycy rozpoczęli koncert, nad Stalową Wolą pojawiła się piękna tęcza, która tylko dodała temu wieczorowi wyjątkowego klimatu.

Publiczność po raz kolejny pokazała, że cykl „Dobre Granie przy Fontannie” na stałe wpisał się w wakacyjny kalendarz wydarzeń w Stalowej Woli.

To nie jest „zwykła” orkiestra dęta

Koncert Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli po raz kolejny udowodnił, że współczesna orkiestra dęta może zaskakiwać repertuarem i energią. Zamiast tradycyjnych marszów i utworów kojarzonych z klasycznym brzmieniem orkiestr dętych, publiczność usłyszała znane i lubiane przeboje muzyki rozrywkowej w nowych, efektownych aranżacjach.

Była to muzyczna podróż przez różne style i gatunki – od klasyki muzyki rozrywkowej, przez jazz, funk i soul, aż po współczesne hity i utwory doskonale znane szerokiej publiczności.

Nad całością czuwał dyrygent i kapelmistrz Radosław Paluch, który poprowadził orkiestrę z charakterystyczną dla siebie energią i lekkością.

Soliści zachwycili publiczność

Orkiestra Dęta MDK wraz z gośćmi: Olivią Hausner, Natalią Siek, Julią Hamerą oraz Tomaszem i Krzysztofem Witkiem zabrała publiczność w muzyczną podróż pełną znanych przebojów, świetnych aranżacji i wyjątkowych emocji.

Ich występy spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, która nie szczędziła artystom braw.

Owacje na stojąco i kolejne bisy

Jednym z najlepszych dowodów na to, jak wyjątkowy był ten koncert, była reakcja publiczności po jego zakończeniu. Owacje na stojąco i kolejne bisy sprawiły, że muzyczny wieczór trwał znacznie dłużej, niż pierwotnie planowano.

To był jeden z tych koncertów, po których wychodzi się z uśmiechem i poczuciem, że uczestniczyło się w czymś wyjątkowym. A jeśli ktoś jeszcze uważa, że orkiestra dęta kojarzy się wyłącznie z marszami i muzyką ceremonialną, sobotni koncert Orkiestry Dętej MDK w Stalowej Woli z pewnością zmienił jego zdanie.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z tego wyjątkowego wieczoru!

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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Aktualna ocena:  4.7

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