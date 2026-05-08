Deszcz nie zatrzymał Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnościami

Mimo deszczowej pogody ulicami Stalowej Woli przeszedł dziś, tj. 8 maja, Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Transparenty, kolorowe balony i uśmiechy uczestników sprawiły, że wydarzenie miało wyjątkowy, pełen solidarności charakter.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

To już szósta edycja inicjatywy organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA.

- Takie inicjatywy jak na Marsz Godności organizowane przez Stowarzyszenie „Szansa” przypominają nam, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, na zrozumienie potrzeb i zapewnienie odpowiedniego wsparcia. Każdy też ma prawo do uczestniczenia w życiu społecznym w pełni, na równych prawach. Jest to dzień, który przypomina nam również jak istotna jest empatia, integracja i codzienne działania na rzecz dostępności i równych szans. Osoby niepełnosprawne potrzebują realnej przestrzeni do bycia sobą, do tego żeby wyrażać swoje emocje, rozwijać talenty i uczestniczyć w życiu społecznym wspólnie z nami wszystkimi. Walka z dyskryminacją to też jest nasza gotowość do tego, żeby dostrzegać potrzeby innych osób - mówiła Maria Kasprowicz, prezes stowarzyszenia założycielka i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”.

Marsz rozpoczął się przed południem na parkingu przy Żłobko-Przedszkolu przy ul. KEN. Choć od rana padał deszcz, przed samym marszem można było schować parasole. W wydarzeniu udział wzięli podopieczni placówek i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego, ich opiekunowie, nauczyciele, terapeuci oraz mieszkańcy miasta.

- Harmonogram marszu jest jak co roku taki sam. Ogromną grupą, między 450 do 500 osób, maszerujemy ulicami miasta. Cieszymy się, że znowu możemy maszerować Alejami Jana Pawła, to jest główna arteria, wszyscy nas widzą. Maszerujemy  bardzo kolorowo, każda organizacja, a jest nas 14, ma swój kolor, czasami kolory się powtarzają, więc chodzi o to, żeby ten korowód był kolorowy, śpiewający - mówiła Agnieszka Pelic, wiceprezes Stowarzyszenia „Szansa”.

Uczestnicy przeszli ulicami Stalowej Woli - Alejami Jana Pawła II, ulicą Popiełuszki, Wyszyńskiego i Narutowicza - kierując się do Parku 24. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci, a kierowcy z życzliwością ustępowali miejsca maszerującym.

W Parku 24 na uczestników czekali przedstawiciele władz samorządowych. Nie zabrakło wspólnych rozmów, występów artystycznych przygotowanych przez uczestników marszu oraz symbolicznego wypuszczenia balonów.

