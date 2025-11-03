Derby rezerw dla tarnobrzeskiej Siarki

Zwycięstwo Stali nad Jeziorakiem zapewnił drużynie z Nowej Dęby Amjad Shehadeh. 27-letni Jordańczyk zdobył dla gości wszystkie trzy bramki. W zupełnie innych nastrojach opuszczali murawę po ostatnim meczu stalowcy ze Stalowej Woli. Rezerwa drugoligowca przegrała w domu z rezerwami trzecioligowej Siarki. Dla tarnobrzeskiej jedenastki dwie bramki zdobył Wiktor Nowakowski. Były to jego pierwsze gole w tej rundzie. Szczególnej urody było pierwsze trafienie - piłka wylądowała w górnym rogu stalowowolskiej bramki.

W najbliższy weekend ostatnia kolejka w „okręgówce”.

STAL II STALOWA WOLA - SIARKA II TARNOBRZEG 1:3 (0:1)

0-1 Nowakowski (19), 0-2 Nowakowski (47), 1-2 Piotrowski (49), 1-3 Wódz (56).

STAL: Kata - Sierkowski, Łukawski, Żółtek, Moskal (46 Drozd), Sławek (56 Szymecki), Kominek (58 Laba), Filist (70 Ziemian), Opoka (70 Tereszkiewicz), Wójs, Piotrowski

SIARKA: Ziobroń - Stawiński, Zawół, Fundament, Podkowa (87 Banaś), Witek (70 Gurdak), Wódz, Słowik (83 Orysz), Kosior, Tyniec Nowakowski (76 Gadajski),

Sędziował Janusz Wieleba (Pysznica).

Żółte kartki: Filist, Piotrowski, Wójs, Żółtek - Zawół.

LZS ZDZIARY – OLIMPIA PYSZNICA 3:2 (1:1)

0-1 A.Golik (15), 1-1 Cieśla (43), 2-1 Łuczak (58), 2-2 Młynarczyk (59), 3-2 Sobiło (81)

ZDZIARY: Drzymała – Gnidec, Siudak (90 Płoskoń), Marchut, Tofilski, Cupak, Moskal (46 Cichoń), Cieśla (46 Madej), Sobiło, Wojtas (56 Jarosz), Łuczak.

OLIMPIA: Siudak – Tkacz, Błażejowicz (83 Dworak), Urbanik (50 Bajgierowicz), Mróz, A.Golik, M.Golik (75 Figat), Dziewa (87 G. Golik), M.Młynarczyk, Dybka ż (57 Fabianowski), P. Młynarczyk

Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe).

Żółte kartki: Tofilski, Cieśla, Jarosz - Błażejowicz.

W pozostałych meczach 14. kolejki:

Jeziorak Chwałowice – Stal Nowa Dęba 0:3 (0:1)

Amjad (22, 76, 82)

Czarni Lipa – Sokół Kamień 0:5 (0:2)

Rurak (36, 55), Konefał (41), Bednarz (59), Rychko (68)

San Kłyżów – Tanew Wólka Tanewska 1:2 (1:1)

Kryń (2) – Góreczny (39), Kowal (55)

Unia Nowa Sarzyna – Sparta Jeżowe 3:1 (1:1)

Kostek (20), Kostyra (71), Leja (84) – Bulec (42)

LKS Brzyska Wola – Słowianin Grębów 1:1 (0:1)

Leniart (86) – Nieradka (15)

pauzowała Pogoń Leżajsk

