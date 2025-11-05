Derby „Pydyszek” w Krakowie. Stalowa siła w dwóch barwach!

Natalia Pydych, obecnie uczennica klasy maturalnej jednego z krakowskich liceów. Do KS UJ Kraków dołączyła w lipcu 2025 roku, a jej transfer został uznany za jeden z najciekawszych w letnim okienku. Uniwersytecki klub pozyskał jedną z najbardziej utalentowanych bramkarek młodego pokolenia w Polsce.

Transfer ze sponsorem

Natalia ma już na swoim koncie debiut w reprezentacji Polski do lat 19. Przez trzy lata Była filarem resoviackich drużyn, stanowiąc o ich sile. Regularnie otrzymywała powołania na zgrupowania Goalkeeper Pro Kobiet, co potwierdza jej ogromny potencjał i dynamiczny rozwój. Podczas tegorocznej gali XXI Podkarpackiej Nike odebrała nagrodę dla „Piłkarki Roku” na Podkarpaciu. Trzeba jednak dodać, że Natalia znalazła się w kadrze UJ Kraków, dzięki pomocy firmy Expander Integrator IT, który został oficjalnym sponsorem jej transferu.

Ważne ogniwo Sovii

Roksana Pydych skończyła w kwietniu 15 lat i jest młodsza od Natalii o 2 lata 5 miesięcy i 9 dni. Podobnie jak siostra, trenować piłkę nożną zaczęła w Aquli Stalowa Wola i z niej trafiła do Szkoły Mistrza Sportowego w Rzeszowie, do drużyny Resovii. I podobnie jak Natalia, szybko stała się bardzo ważnym ogniwem drużyn, w których występuje. I za swoją grę, w po każdym meczu, zbiera wysokie noty.

Wkrótce debiut w Orlen I lidze

W niedzielę, w Krakowie po raz pierwszy otrzymała szansę pokazania się w drużynie U-18, a wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że wkrótce może także zadebiutować w seniorskim zespole Resovii, występującym w Orlen I lidze! Być może nawet już w najbliższej kolejce, w wyjazdowym spotkaniu z rezerwami Czarnych Sosnowiec.

Jaka tam piątka? Przytulanko

W Krakowie Natalia i Roksana po raz pierwszy zagrały w jednym meczu, po raz pierwszy przeciwko sobie. Podczas prezentacji obydwu drużyn na środku boiska, zawodniczki przybijały ze sobą „piątki”, ale nie siostry Pydych, które postanowiły w inny sposób się powitać - na „przytulanko”, czyli padając sobie w objęcia.

Młoda wojowniczka

A mecz? Wygrał zespół Natalii. Bardzo wysoko, bo 8:1. „Jagiellonki” od początku zaatakowały, szybko zdobyły pierwsza, za chwilę drugą bramkę i… rzeszowiankom podcięło skrzydła. Ale nie wszystkim. Na pewno nie było w tej grupie, najmłodszej zawodniczki Resovii - Roksany Pydych, która cały czas, do samego końca podrywała koleżanki z drużyny do walki, za co zbierała co chwilę gromkie brawa od publiczności.

Od dzisiaj jestem dorosła

W drugiej połowie Roksana była bliska zdobycia bramki. Oddała zaskakujący, mocny strzał z kilkunastu metrów, po którym pewne problemy z obroną miała Natalia, ale wyszła z opresji obronną ręką. Jak na jedną z najlepszych w Polsce bramkarek przystało! Rewanż, na wiosnę w Rzeszowie

Trzy dni później, 5 listopada Natalia Pydych skończyła 18 lat. Pani Natalio, wszystkiego najlepszego!