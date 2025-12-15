Miesięcznik
W akcji Maja Małek, z lewej, z nr 14 Agnieszka Fryc, z prawej, z nr 13, Katarzyna Jasińska
Stalowa Wola 15 grudnia 2025

Derby Podkarpacia dla MLKS Rzeszów. Podwójnie…

W koszykarskiej podkarpacko-lubelskiej lidze U-17 juniorki Stali Stalowa Wola dotrzymywały kroku faworyzowanej drużynie MLKS Rzeszów jedynie do przerwy. Po zmianie stron nie poradziły sobie z obroną strefową rywalek, które mocno zacieśniły grę w środku polu i w efekcie musiały pogodzić się z porażką.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Także kadetki Stali musiały uznać wyższość drużyny z Rzeszowa w spotkaniu wyjazdowym. W Stali, w obydwu meczach widoczny był brak chorej Julii Sokal.
19 grudnia juniorki Stali zmierzą się na wyjeździe z ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice, natomiast kadetki podejmą trzy dni później (22 grudnia, poniedziałek) Kadeta Biała-Podlaska (19).

U-15
MLKS RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 111:36 (32:8, 36:9, 21:6, 22:13)
STAL: Sioda 13, Pietroniec 12, Śnios 6, Paruch 2, O.Kurzelewska 2, Kopeć 1, Jarosz, Drzymała, Zacharz, Bazan, Gierłach.
Dla MLKS najwięcej: Rejman 18 (2x3), Witkowska 16, Orządała 14.

U-17
STAL STALOWA WOLA - MLKS RZESZÓW 40:65 (15:15, 16:20, 4:14, 5:16)
STAL: Urban 14, Małek 13, P.Kurzelewska 6 (1x3), Z.Górak 3, Krokos 2, Cebula 2, Kotwica. Duszka, J.Góra, Z.Góra, Wołoszyn.
Dla MLKS najwięcej: Witkowska 24 (1x3), Mróz 12 (1x3), Fryc 12 (1x3).

Tabele za podkarpackikosz.com.pl

