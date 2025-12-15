15 grudnia 2025

Derby Podkarpacia dla MLKS Rzeszów. Podwójnie…

W koszykarskiej podkarpacko-lubelskiej lidze U-17 juniorki Stali Stalowa Wola dotrzymywały kroku faworyzowanej drużynie MLKS Rzeszów jedynie do przerwy. Po zmianie stron nie poradziły sobie z obroną strefową rywalek, które mocno zacieśniły grę w środku polu i w efekcie musiały pogodzić się z porażką.