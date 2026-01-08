Derby juniorów U-17 dla Kuźni Koszykówki. Pewne zwycięstwo ze Stalą w hali SLO

W jesiennym spotkaniu rozegranym w hali SiR przy ul. Hutniczej górą byli „zielono-czarni”, którzy wówczas zwyciężyli 98:63. Tym razem to Kuźnia zdominowała parkiet, szczególnie w drugiej kwarcie, wygranej 25:8, co ustawiło losy derbowej rywalizacji.

Zespół Stali przystąpił do meczu poważnie osłabiony. Z powodu dyskwalifikacji, nałożonej po spotkaniu w Przemyślu, pauzował Nikadim Malynovskyi, a kontuzja wykluczyła z gry Piotra Skucińskiego. Dodatkowo Bartłomiej Malecki występował ze skręconą kostką i spędził na parkiecie tylko krótkie fragmenty meczu. W tej sytuacji największą odpowiedzialność za zdobywanie punktów wziął na siebie Dominik Błyskal. W ekipie zwycięzców pierwsze skrzypce grali Igor Pomarenko i Jakub Wilk, którzy wspólnie zdobyli 53 punkty i stanowili główną siłę ofensywną Kuźni.

Przed Stalą intensywny finisz sezonu zasadniczego. W sobotę, 10 stycznia, „zielono-czarni” podejmą u siebie MKS Mielec (godz. 10), a dzień później — również we własnej hali — zmierzą się z AZS Politechniką Rzeszów (godz. 11). Natomiast Kuźnia Koszykówki zakończy rundę zasadniczą wyjazdowym spotkaniem w Przemyślu z Niedźwiadkami.

SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola — ZKS Stal Stalowa Wola 88:57 (23:18, 25:8, 21:14, 19:17)

Kuźnia Koszykówki: Pomarenko 29, Wilk 24 (2×3), Wilczak 8 (2×3), Otto 11, Szeliga oraz Jędral 9, Faraś 3 (1×3), Mizera 3, Wyka 1, Skrzypczak, Siudzik.

Stal: Błyskal 20, Domański 11 (2×3), Frankiewicz 9, Malecki 6, Kędra 5 (1×3) oraz Skiba 6, Zawisza, Dziura, Czerwonka.

Sędziowali: Paweł Paryka, Franciszek Obuchowski.