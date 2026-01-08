Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 8 stycznia 2026

Derby juniorów U-17 dla Kuźni Koszykówki. Pewne zwycięstwo ze Stalą w hali SLO

W przedostatniej kolejce podkarpackiej ligi juniorów do lat 17 Kuźnia Koszykówki odniosła cenne i efektowne zwycięstwo w derbowym starciu ze Stalą. W środowym meczu rozegranym 7 stycznia w hali Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego podopieczni trenera Jerzego Szambelana wygrali 88:57, udanie rewanżując się za porażkę z pierwszej rundy.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W jesiennym spotkaniu rozegranym w hali SiR przy ul. Hutniczej górą byli „zielono-czarni”, którzy wówczas zwyciężyli 98:63. Tym razem to Kuźnia zdominowała parkiet, szczególnie w drugiej kwarcie, wygranej 25:8, co ustawiło losy derbowej rywalizacji.

Zespół Stali przystąpił do meczu poważnie osłabiony. Z powodu dyskwalifikacji, nałożonej po spotkaniu w Przemyślu, pauzował Nikadim Malynovskyi, a kontuzja wykluczyła z gry Piotra Skucińskiego. Dodatkowo Bartłomiej Malecki występował ze skręconą kostką i spędził na parkiecie tylko krótkie fragmenty meczu. W tej sytuacji największą odpowiedzialność za zdobywanie punktów wziął na siebie Dominik Błyskal. W ekipie zwycięzców pierwsze skrzypce grali Igor Pomarenko i Jakub Wilk, którzy wspólnie zdobyli 53 punkty i stanowili główną siłę ofensywną Kuźni.

Przed Stalą intensywny finisz sezonu zasadniczego. W sobotę, 10 stycznia, „zielono-czarni” podejmą u siebie MKS Mielec (godz. 10), a dzień później — również we własnej hali — zmierzą się z AZS Politechniką Rzeszów (godz. 11). Natomiast Kuźnia Koszykówki zakończy rundę zasadniczą wyjazdowym spotkaniem w Przemyślu z Niedźwiadkami.

SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola — ZKS Stal Stalowa Wola 88:57 (23:18, 25:8, 21:14, 19:17)

Kuźnia Koszykówki: Pomarenko 29, Wilk 24 (2×3), Wilczak 8 (2×3), Otto 11, Szeliga oraz Jędral 9, Faraś 3 (1×3), Mizera 3, Wyka 1, Skrzypczak, Siudzik.

Stal: Błyskal 20, Domański 11 (2×3), Frankiewicz 9, Malecki 6, Kędra 5 (1×3) oraz Skiba 6, Zawisza, Dziura, Czerwonka.

Sędziowali: Paweł Paryka, Franciszek Obuchowski.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Jutro pierwszy sparing Stali. W Lublinie z Motorem
Stalowa Wola
Jutro pierwszy sparing Stali. W Lublinie z Motorem
Po pierwsze zwycięstwo w Nowym Roku. Rywalem AZS UJK Kielce
Stalowa Wola
Po pierwsze zwycięstwo w Nowym Roku. Rywalem AZS UJK Kielce
W sobotę „pod balonem” turniej seniorskich drużyn. Grać będą dla Oliwiera
Stalowa Wola
W sobotę „pod balonem” turniej seniorskich drużyn. Grać będą dla Oliwiera
Orkan wieje na Podkarpaciu ponad ćwierć wieku!
Stalowa Wola
Orkan wieje na Podkarpaciu ponad ćwierć wieku!
W najbliższy weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli Konesso Cup 2026
Stalowa Wola
W najbliższy weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli Konesso Cup 2026
Derby Stalowej Woli! Kuźnia Koszykówki kontra Stal
Stalowa Wola
Derby Stalowej Woli! Kuźnia Koszykówki kontra Stal
Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie
Stalowa Wola
Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
Stalowa Wola
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu