25 września 2025

Derby gminy dla Żabna. 14 gol Łukasza Cichonia

Klasa A grupa I. 13 lat czekali kibice LZS Żabno na ligowe zwyciestwo swojej drużyny w Woli Rzeczyckiej. W niedzielę jedenastka trenera Tomasza Krasonia wygrała w derbach gminy Radomyśl nad Sanem 4:0. Lider ze Stanów nie dał szans Bukowej. Cztery gole strzelił w tym meczu Łukasz Cichoń i ma ich już na swoim koncie 14.