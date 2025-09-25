Derby gminy dla Żabna. 14 gol Łukasza Cichonia

W najbliższej kolejce Łęg podejmie dobrze spisujący się od początku sezonu Płomień Trześń i ten pojedynek, jak również spotkanie wicelidera z Żabna z Truckiem Kotowa Wola, zapowiadają się najciekawiej. Emocji nie powinno zabraknąć w meczu KP Zarzecze - Bukowa.
7. kolejka
LZS WOLA RZECZYCKA - LZS ŻABNO 0:4 (0:2) -- tutaj fotorelacja z meczu/fot. Damian Kuziora
J.Partyka (5), Kurkiewicz (45), Hołody (62), Pawłowski (84)
KP ŻUPAWA - KP ZARZECZE 4:1 (3:0)
Wikiera (3), Galek (16, 36), Wolak (87) - Maziarz (56)
BUKOWA JASTKOWICE - ŁĘG STANY 2:5 (0:5)
Kaczmarczyk (61), Tarka (81) - Cichoń (8, 16, 31, 40 - karny), Baran (81)
PŁOMIEŃ TRZEŚŃ - KOLEJARZ KNAPY 6:2 (3:1)
Seredyńskyi (12), Chorab (22, 40, 53), Wolak (88), A.Wójciak (90-sam.) - K.Wójciak (38), Jarosz (55 -karny)
WISAN SKOPANIE - LZS JADACHY 3:1 (0:1)
Lis (59, 87), Furdyna (84-karny) - T.Wolan (21)
STRZELEC DĄBROWICA - JUNIOR ZAKRZÓW 1:3 (0:1)
Kępka (56) - Kuciński (29, Stąporski 61, Szlęk 67)
KONICZYNKA OCICE - TRUCK KOTOWA WOLA 1:3 (0:0)
Glica (85) - Różycki (53), B.Idec (59), Dziura (90-karny)
8. kolejka
27 września: Junior - Koniczynka (16), KP Zarzecze - Bukowa (16).
28 września: Łęg - Płomień (11), LZS Żabno - Truck (16), LZS Jadachy - Strzelec (16), Kolejarz - Wisan (16), LZS Wola Rzeczycka - KS Żupawa (16).
