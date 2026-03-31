Zgodnie z przewidywaniami dużo emocji towarzyszyło derbom gminy Pysznica. Spotkanie Olimpii z Sanem Kłyżów było niezwykle nerwowe zarówno w trakcie, jak i po końcowym gwizdku. Goście kończyli mecz w dziewięciu – w końcówce czerwone kartki obejrzeli Dawid Mroczek i Andrzej Maziarz. Decydujący moment nastąpił w 84. minucie, kiedy zwycięską bramkę dla Olimpii zdobył wprowadzony po przerwie Adrian Golik.

Ciekawie było także w Stalowej Woli, gdzie na sztucznym boisku Słowianin Grębów pokonał rezerwy Stali 2:1. Bohaterem spotkania został Bartosz Piechniak, który zdobył obie bramki dla zwycięskiej drużyny. Co ciekawe, jesienią w Grębowie zespół trenera Tomasza Telki również wygrał ze „Stalówką” 2:1, a na listę strzelców także wpisał się Piechniak.

Dzięki zwycięstwu ważne punkty zdobył również LZS Zdziary, który pokonał Stal Nowa Dęba i zamienił się z nią miejscami w tabeli, awansując na pozycję wicelidera. Nie najlepiej rundę rozpoczęli natomiast piłkarze Czarnych Lipa. Po sensacyjnej porażce na inaugurację z outsiderem z Kłyżowa, w drugiej kolejce przegrali z kolejnym zespołem z dołu tabeli – drużyną z Brzyskiej Woli.

Stal II Stalowa Wola - Słowianin Grębów 1::2 (1:2)

0:1 Piechniak (8), 1:1 Żółtek (19), 1-2 Piechniak (27)

Stal: Harcerski (46' Madej) - Żółtek, Fedejko, Moskal (65 Drozd), Książek, Kominek, Opoka (75 Tereszkiewicz), Sławek (82 Słowik), Ziemian (58 Piotrowski), Wójs, Gnatek

Słowianin: Głąb - Omuru, Burek, Sierkowski, Ciba, Gorzelany (88 Kowalczyk), Janeczko, Cholewa, Dec, Bartman, Piechniak

Sędziował Paweł Mulawka.

Żółte kartki: Gnatek, Żółtek, Opoka, Wójs, Książek - Piechniak, Janeczko, Maciuba.

W pozostałych meczach 17. kolejki:

LKS Brzyska Wola - Czarni Lipa 1:0 (1:0)

Kaczmarczyk (26)

Jeziorak Chwałowice - Tanew Wólka Tanewska 1:2 (0:1)

Ścipień (52), - Góreczny (5), Pieróg (61)

Unia Nowa Sarzyna - Sokół Kamień 2:2 (2:1)

Madej (7), Kostek (20) - Podstawek (16), Rurak (77)

LZS Zdziary - Stal Nowa Dęba 2:0 (0:0)

Sobiło (49), Wilk (88-sam.)

Pogoń Leżajsk - Siarka II 3:0 (1:0)

S.Baj (40), Głodowski (68), Grabarz (87)

Olimpia Pysznica - San Kłyżów 1:0 (0:0)

A.Golik (84)

Tabela za regiowyniki.pl