Derby dla Olimpii. Słowianin po raz drugi ograł rezerwy „Stalówki”.

W „okręgówce”, w drugiej kolejce wiosennej powtórka z jesieni. Olimpia Pysznica ponownie lepsza od Sanu Kłyżów, a Słowianin Grębów od rezerw Stali Stalowa Wola. Zmiana na pozycji wicelidera. LZS Zdziary wygrał ze Stalą Nowa Dęba i zajął jej miejsce w tabeli. Kolejną wpadkę zaliczyli piłkarze Czarnych Lipa. Na inaugurację przegrali z outsiderem Sanem, a w drugiej kolejce z… outsiderem z Brzyskiej Woli.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zgodnie z przewidywaniami dużo emocji towarzyszyło derbom gminy Pysznica. Spotkanie Olimpii z Sanem Kłyżów było niezwykle nerwowe zarówno w trakcie, jak i po końcowym gwizdku. Goście kończyli mecz w dziewięciu – w końcówce czerwone kartki obejrzeli Dawid Mroczek i Andrzej Maziarz. Decydujący moment nastąpił w 84. minucie, kiedy zwycięską bramkę dla Olimpii zdobył wprowadzony po przerwie Adrian Golik.

Ciekawie było także w Stalowej Woli, gdzie na sztucznym boisku Słowianin Grębów pokonał rezerwy Stali 2:1. Bohaterem spotkania został Bartosz Piechniak, który zdobył obie bramki dla zwycięskiej drużyny. Co ciekawe, jesienią w Grębowie zespół trenera Tomasza Telki również wygrał ze „Stalówką” 2:1, a na listę strzelców także wpisał się Piechniak.

Dzięki zwycięstwu ważne punkty zdobył również LZS Zdziary, który pokonał Stal Nowa Dęba i zamienił się z nią miejscami w tabeli, awansując na pozycję wicelidera. Nie najlepiej rundę rozpoczęli natomiast piłkarze Czarnych Lipa. Po sensacyjnej porażce na inaugurację z outsiderem z Kłyżowa, w drugiej kolejce przegrali z kolejnym zespołem z dołu tabeli – drużyną z Brzyskiej Woli.

Stal II Stalowa Wola - Słowianin Grębów 1::2 (1:2)
0:1 Piechniak (8), 1:1 Żółtek (19), 1-2 Piechniak (27)
Stal: Harcerski (46' Madej) - Żółtek, Fedejko, Moskal (65 Drozd), Książek, Kominek, Opoka (75 Tereszkiewicz), Sławek (82 Słowik), Ziemian (58 Piotrowski), Wójs, Gnatek
Słowianin: Głąb - Omuru, Burek, Sierkowski, Ciba, Gorzelany (88 Kowalczyk), Janeczko, Cholewa, Dec, Bartman, Piechniak
Sędziował Paweł Mulawka.
Żółte kartki: Gnatek, Żółtek, Opoka, Wójs, Książek - Piechniak, Janeczko, Maciuba.

W pozostałych meczach 17. kolejki:
LKS Brzyska Wola - Czarni Lipa 1:0 (1:0)
Kaczmarczyk (26)
Jeziorak Chwałowice - Tanew Wólka Tanewska 1:2 (0:1)
Ścipień (52), - Góreczny (5), Pieróg (61)
Unia Nowa Sarzyna - Sokół Kamień 2:2 (2:1)
Madej (7), Kostek (20) - Podstawek (16), Rurak (77)
LZS Zdziary - Stal Nowa Dęba 2:0 (0:0)
Sobiło (49), Wilk (88-sam.)
Pogoń Leżajsk - Siarka II 3:0 (1:0)
S.Baj (40), Głodowski (68), Grabarz (87)
Olimpia Pysznica - San Kłyżów 1:0 (0:0)
A.Golik (84)

Tabela za regiowyniki.pl

avatar
W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Srebro i brąz dla Gim-Tim 5 Stalowa Wola
Stalowa Wola
Srebro i brąz dla Gim-Tim 5 Stalowa Wola
Skiba show w Tomaszowie Lubelskim
Stalowa Wola
Skiba show w Tomaszowie Lubelskim
Dominacja tenisistek MKT Stalowa Wola w mistrzostwach województwa młodzików
Stalowa Wola
Dominacja tenisistek MKT Stalowa Wola w mistrzostwach województwa młodzików
Stal poza półfinałem, ale Julka Sokal wśród najlepszych
Stalowa Wola
Stal poza półfinałem, ale Julka Sokal wśród najlepszych
Sokół uciszył w Sanoku wicelidera z Nowotańca
Stalowa Wola
Sokół uciszył w Sanoku wicelidera z Nowotańca
Porażka z Wisłą Kraków na zakończenie sezonu 2025/26
Stalowa Wola
Porażka z Wisłą Kraków na zakończenie sezonu 2025/26
Przełamania wciąż brak. Stal - Sandecja 0:0
Stalowa Wola
Przełamania wciąż brak. Stal - Sandecja 0:0
Kto rządzi w gminie Pysznica..?
Stalowa Wola
Kto rządzi w gminie Pysznica..?
