Derby dla koszykarzy z Rzeszowa

Przez większą część meczu inicjatywa należała do stalowowolan. Stal utrzymywała kilkupunktowe prowadzenie i choć nie potrafiła wypracować sobie bezpiecznej przewagi, kontrolowała przebieg rywalizacji. Wydawało się, że goście będą w stanie utrzymać korzystny wynik do końcowej syreny.

Rzeszowianie nie zamierzali jednak składać broni. W czwartej kwarcie odrabiali straty, doprowadzili do remisu, a w decydującej fazie spotkania zaczęli wykorzystywać błędy rywali. Końcówka przyniosła sporo nerwowości i walki o każdą piłkę.

Niecodzienna sytuacja miała miejsce na 47 sekund przed końcem spotkania. Przy prowadzeniu Resovii 74:73 i przed dwoma rzutami wolnymi Wątroby, drugi trener rzeszowskiej drużyny Grzegorz Wiśniewski został ukarany przewinieniem technicznym. Szkoleniowiec opuścił swoje miejsce i podszedł w pobliże zajmowanej przez stalowowolan ławki rezerwowych, by – jak można było wywnioskować z sytuacji – podsłuchać wskazówki, których trener Partyka udzielał swoim zawodnikom podczas przerwy na żądanie… I zanim na linii rzutów wolnych stanął Wątroba, rzut wolny - za faul techniczny dla ławki - wykorzystał Siemieniuk. Za moment dwa razy trafił z linii rzutów wolnych Wątroba, a ostatni punkt w tym meczu, zdobył także po rzucie wolnym, były gracz Stali - Tomasz Krzywdziński.

PEMPAVITA RESOVIA - STAL 77:74 (18:21, 24:26, 16:15, 19:12)

RESOVIA: Szpyrka 17 (5x3), Wątroba 10 (18 zb.), Ząbczyk 2, Żukowski, Mikosz oraz Z

Żydzik 22 (4x3), Mrówczyński 18 (2x3), Krzywdziński 8 (1x3), Olejarz.

STAL: Zaguła 18 (1x3, 7 as.), Klawa 18 (1x3, 7 zb. 3 bl.), Siemianiuk 15 (2x3), Maciejak 12 (9 as.), Kunc 7 (1x3) oraz Jarecki 2, Krzek 2, Łabuda, Barnuś, Jadaś.

Sędziowali: Michał Pogon, Marek Czernek (Kraków)