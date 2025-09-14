Miesięcznik
Osiedle Leśna
Czy faktycznie Łukasz Konefał faulował swojego kolegę z czasów gry w Stali Stalowa Wola..?
Stalowa Wola Nisko 14 września 2025

Derby dla beniaminka z Łowiska. ŁKS - Sokół Nisko 3:0

Zaskakująco dobrze spisuje się w rozgrywkach 4 ligi podkarpackiej beniaminek z Łowiska. W ostatniej kolejce jedenastka trenera Pawła Sroki pokonała w derbach podokręgu Stalowa Wola, Sokół Nisko. Stal Gorzyce zremisowała z Wisłokiem

W Łowisku, do momentu, w którym sędzia Tomasz Mazur podjął mocno kontrowersyjną decyzję o podyktowaniu rzutu karnego dla gospodarzy, spotkanie było wyrównane.
Była 35. minuta. Po akcji Dawida Wacha i uderzeniu Pawła Herkta, Łukasz Konefał odbił na linii bramkowej piłkę, która zmierzała pod poprzeczkę i natychmiast rzucił się w jej kierunku. Do futbolówki doskoczył w polu bramkowym także Szymon Grabarz. I padł. Sędzia uznał, że był w tej sytuacji sfaulowany przez niżańskiego bramkarza, i podyktował rzut karny, którego na gola zamienił stały wykonawca „jedenastek” w zespole ŁKS-u Gracjan Kloc. Chwilę później czerwoną kartką został ukarany Jakub Lebioda. Pomocnik Sokoła faulował wychodzącego na czystą pozycję Dawida Wacha. Goście przez ostatnie minuty pierwszej i całą drugą połowę musieli radzić sobie w dziesięciu. Nie dali rady…
Gospodarze szanowali po przerwie piłkę i skupili się na kontach. Dwie z nich zakończyło się zdobyciem bramek. W 51. minucie Tomasz Herkt „wkręcił” w murawę Halamakę w polu karnym i trafił do bramki z kilkunastu metrów, a w 62. minucie trzeci raz piłkę w bramce Sokoła umieścił Krzysztof Gumieniak. Przy obu tych trafieniach asystował Tomasz Olko.

ŁKS Łowisko – Sokół Nisko 3:0 (1:0)
1:0 Kloc (36 - rzut karny), 2:0 Herkt (51), 3:0 Gumieniak (62)
ŁKS: A.Olko – Delekta (87 Skrzypek), Ilnytskyi, Kloc, Gnatek, Herkt (66 Oreńczuk), Nowak (89 Wilk), Gumieniak (85 Leja), T.Olko (87 Szpunar), Grabarz (71 Czado) – Wach.
Sokół: Konefał – Bieniasz (76 Zakalyk), Halamaka, Drelich, Lebioda, Zwolski (58 Kuca), Maćkowiak, Ciemierkiewicz (58 Bednarz), Kelechi (85 Kusy), Dziopak (70 Pietrzyk), Mażysz (85 Król).
Sędziował Tomasz Mazur (Stalowa Wola).
Żółte kartki: Ilnytskyi, Wach, Grabarz - Konefał.
Czerwona kartka Lebioda (38.minuta, faul taktyczny)

Skrót z meczu, gole - Petar TV

