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Stalowa Wola 5 listopada 2026

Delegacja ze Stalowej Woli z wizytą w Portugalii. Rozmawiano o nowych technologiach

Przedstawiciele Stalowej Woli i Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwiedzili portugalską Coimbrę. Podczas kilkudniowego pobytu, który odbył się w dniach 26-29 października 2026 roku, poznawali rozwiązania stosowane w tym mieście w zakresie wspierania innowacji i rozwoju firm technologicznych.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wizyta była częścią europejskiego programu wymiany miast City-to-City, realizowanego w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI). Jednym z głównych tematów spotkań był rozwój sektora kosmicznego oraz sposoby finansowania nowych pomysłów i przedsięwzięć.

Stalowowolska delegacja spotkała się m.in. z Jorge Pimentą, dyrektorem ds. innowacji w Instituto Pedro Nunes. Odwiedziła również ratusz, gdzie rozmawiała z wiceburmistrzem Coimbry Miguelem Antunesem.

Ważnym punktem rozmów była współpraca samorządu z uczelniami i biznesem. Goście ze Stalowej Woli mogli przyjrzeć się temu, jak Uniwersytet w Coimbrze oraz Instituto Pedro Nunes pomagają rozwijać lokalne firmy technologiczne.

Zdobyte doświadczenia mają posłużyć do wypracowania nowych rozwiązań w Stalowej Woli. Chodzi przede wszystkim o lepsze wsparcie dla przedsiębiorców, którzy rozwijają innowacyjne projekty.

Źródło i zdjęcia: Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego (STARR)

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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