Delegacja RCEZ w Nisku w Genui w ramach projektu Erasmus+

Delegacja RCEZ składała się z wicedyrektora Tomasza Skocznia, kierownika kształcenia praktycznego Grzegorza Skrzyńskiego oraz koordynatorki projektu Grażyny Sucheckiej.

Celem wizyty było zainicjowanie współpracy z włoską organizacją EU Mobility Italy, która pełnić będzie rolę partnera przyjmującego w projekcie. Pierwszego dnia uczestnicy uzyskali szczegółowe informacje o strukturze i doświadczeniu organizacji oraz omówili kwestie organizacyjne, logistyczne i merytoryczne dotyczące praktyk dla uczniów oraz szkoleń typu job shadowing dla kadry. Poruszono m.in. procedury przydzielania miejsc praktyk oraz oceniania efektów uczenia się uczestników.

Drugiego dnia ustalono zakres i podział obowiązków obu stron, co będzie podstawą do przygotowania umowy partnerskiej. Delegacja zapoznała się również z warunkami zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu oraz z przykładowymi miejscami realizacji praktyk. Uczestnicy mieli także okazję porozmawiać z polskimi uczniami przebywającymi w Genui w ramach praktyk realizowanych przez EU Mobility Italy.

Wizyta obejmowała również program kulturowy – delegacja zwiedziła m.in. Uniwersytet Genueński, Plac Piazza de Ferrari oraz Dom Krzysztofa Kolumba, poznając historyczne, kulturowe i turystyczne walory miasta.

Jak podkreślają organizatorzy, cele wizyty przygotowawczej zostały w pełni osiągnięte. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas pobytu w Genui pozwolą na lepsze przygotowanie uczestników mobilności i zapewnienie wysokiej jakości działań w projekcie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.