Defibrylatory AED w Stalowej Woli i bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy – wiedza, która może uratować życie

AED w każdym rejonie miasta

Automatyczne defibrylatory AED są rozmieszczone na terenie wszystkich osiedli Stalowej Woli – w budynkach urzędów, szkół, kościołów, przedszkoli, a także w punktach handlowych. Urządzenia są dostępne całodobowo i znajdują się w łatwo dostępnych lokalizacjach, takich jak:

ul. Energetyków 29 (budynek przychodni NZOZ Medyk)

ul. Ofiar Katynia 57 (przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej)

ul. Chopina 42 (galeria VIVO!)

Urząd Miasta, ul. Kwiatkowskiego 1

szkoły, przedszkola, parafie oraz placówki handlowe (m.in. Castorama, Decathlon)

Dzięki temu każdy z nas ma dostęp do urządzenia, które może uratować czyjeś życie – wystarczy wiedzieć, jak z niego skorzystać.

Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy – naucz się ratować życie

W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich uczestnicy poznają najważniejsze zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz nauczą się, jak prawidłowo używać defibrylatora AED.

Terminy spotkań:

18 października 2025 r., godz. 16:00–19:00 – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rozwadowska 10

25 października 2025 r., godz. 16:00–19:00 – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. Popiełuszki 10

8 listopada 2025 r., godz. 16:00–19:00 – budynek przy ul. Energetyków 11A (dawna siedziba WSE)

Każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej – dzięki czemu uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę, ale także nauczą się realnie działać w sytuacji zagrożenia życia.

Jak reagować w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia?

Zadbaj o bezpieczeństwo – swoje, poszkodowanego i świadków.

Sprawdź reakcję poszkodowanego – jeśli nie reaguje, działaj natychmiast.

Sprawdź oddech – jeśli brak oddechu, rozpocznij resuscytację.

Wykonuj uciski klatki piersiowej w rytmie 100–120 na minutę.

Użyj defibrylatora AED – urządzenie samo poprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces.

Wykonanie defibrylacji w ciągu pierwszych minut od zatrzymania krążenia może zwiększyć szanse przeżycia nawet do 75%.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Nowe FIO”.

Partnerem inicjatywy jest Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, a beneficjentem projektu – Grupa Inicjatyw Twórczych.

Nie zwlekaj – zapisz się na szkolenie i naucz się ratować życie. Twoja wiedza może sprawić, że ktoś wróci do swoich bliskich.