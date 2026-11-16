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Stalowa Wola 16 listopada 2026

Defibrylator AED przy SOWiIK-u w Stalowej Woli

Przy budynku Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przy ul. Polnej 18 pojawił się defibrylator AED. Urządzenie umieszczono w specjalnej kapsule na zewnętrznej ścianie budynku, dzięki czemu w razie nagłego zagrożenia życia będą mogli skorzystać z niego nie tylko pracownicy i podopieczni ośrodka, ale również okoliczni mieszkańcy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zakup defibrylatora wraz z kapsułą kosztował 9 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

- Jestem zwolennikiem umieszczania automatycznych defibrylatorów AED w miejscach publicznych. To sprzęt mogący pomóc uratować ludzkie życie, wspierający w prowadzeniu procesu resuscytacji, a także - w przypadku wskazań urządzenia, umożliwiający wykonanie defibrylacji jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. Cieszę się, że defibrylator pojawił się w SOWiIK-u, ponieważ to miejsce do którego trafiają osoby w kryzysie, a wiadomo, że silne emocje potrafią negatywnie wpłynąć na serce. Wprawdzie podopieczni są tu znakomicie zaopiekowani, ponieważ SOWiIK ma świetną i profesjonalną kadrę, ale to urządzenie podniesie poziom bezpieczeństwa nie tylko w ośrodku, ale w tej części miasta - mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Starosta odwiedził ośrodek 13 listopada. Podczas spotkania z dyrektor Patrycją Rząd rozmawiał również o bieżącej działalności placówki i pomocy, jakiej udziela osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

SOWiIK działa przez całą dobę

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej mieści się przy ul. Polnej 18. Prowadzi go Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”. Placówka jest czynna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w niedziele i święta.

Z bezpłatnej pomocy mogą korzystać mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie jest przeznaczone m.in. dla osób doświadczających przemocy domowej, przechodzących kryzys małżeński lub rodzinny, zmagających się z żałobą, utratą bliskiej osoby, problemami wychowawczymi czy myślami samobójczymi. Pomoc mogą otrzymać także osoby dotknięte nagłymi zdarzeniami, takimi jak wypadki, przestępstwa czy inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

W ośrodku można skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej. Prowadzony jest tam również hostel, w którym schronienie mogą znaleźć osoby, które z powodu przemocy lub innych zdarzeń losowych nie mogą bezpiecznie pozostać w swoim domu. Trafiają tam m.in. ofiary pożarów, powodzi i katastrof budowlanych, a także osoby, którym najbliżsi nie są w stanie zapewnić ochrony.

Pobyt w hostelu jest bezpłatny i czasowy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może trwać do trzech miesięcy.

Nowy defibrylator AED to dodatkowe zabezpieczenie dla osób przebywających w ośrodku, ale również szansa na szybszą reakcję w przypadku nagłego zatrzymania krążenia w tej części miasta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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