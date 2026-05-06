6 maja 2026

Deblowe zwycięstwo Janka Nieradko w Pszczynie

Na kortach Śląskiego Centrum Tenisowego w Pszczynie odbył się kolejny Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrzatów. W turnieju gry deblowej pierwsze miejsce zajęli: Jan Nieradko z MKT Stalowa Wola i Oskar Kosal z KT Jelenia Góra. W finale pokonali reprezentantów gospodarzy turnieju: Ignaca Balwierza i Antonio Bunia 6:1, 6:4, a w półfinale parę Górnika Bytom: Tomasza Mastysska i Bruno Warneckiego 3:6, 6:0, 10:8.