Seniorzy odkrywają cyfrowy świat. Rusza kolejna tura bezpłatnych szkoleń w Stalowej Woli

Dziesiątki seniorów z Podkarpacia już skorzystały z bezpłatnych szkoleń cyfrowych i dziś swobodnie korzystają ze smartfonów, Internetu i mediów społecznościowych. Teraz rusza kolejna tura zajęć w ramach projektu „Obywatel 2.0”. Organizatorzy zapraszają nowych uczestników na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 kwietnia o godz. 17:00 w budynku Mostostalu w Stalowej Woli.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Kolejna edycja – bo potrzeba jest ogromna

Projekt „Obywatel 2.0” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Do tej pory w szkoleniach wzięły udział już setki seniorów, którzy zdobyli podstawowe kompetencje cyfrowe i przełamali obawy przed nowymi technologiami.

Jak podkreślają organizatorzy, to dopiero początek.
– Widzimy ogromną potrzebę kontynuacji takich działań. Wciąż wiele osób chce nauczyć się korzystać ze smartfona i Internetu, ale nie wie, od czego zacząć. Dlatego uruchamiamy kolejne grupy – mówią.

Od strachu do pewności siebie

Uczestnicy zgodnie przyznają, że początki nie były łatwe, ale efekty szybko przynoszą satysfakcję.

– Bałam się, że coś popsuję – śmieje się pani Maria. – A teraz wysyłam zdjęcia, wiadomości, a nawet potrafię udostępnić swoją lokalizację, czyli tę „pinezkę”. Dla mnie to ogromny postęp!

Pan Jan dodaje:
– Kiedyś telefon służył mi tylko do dzwonienia. Dziś mam Facebooka, sprawdzam informacje, oglądam filmy. Człowiek nagle czuje, że jest na bieżąco.

Nie tylko nauka, ale i dobra zabawa

Szkolenia to nie tylko praktyczna wiedza, ale także okazja do integracji i odkrywania nowych możliwości.

– Najbardziej podobało mi się tworzenie rzeczy w AI – opowiada pani Krystyna. – Robiliśmy grafiki, kartki z życzeniami, a nawet piosenki! Wysłałam wnuczce własną piosenkę – była zachwycona.

Uczestnicy uczą się także korzystania z mediów społecznościowych.
– Mamy już nawet rolki na Facebooku! – dodają z uśmiechem.

Przyjazna atmosfera i… coś na ząb

Organizatorzy dbają nie tylko o poziom zajęć, ale również o komfort uczestników. W trakcie szkoleń zapewniona jest kawa, herbata, słodki poczęstunek, a także ciepły posiłek.

To sprawia, że spotkania mają nie tylko edukacyjny, ale również towarzyski charakter.

Czego można się nauczyć?

Program szkoleń obejmuje m.in.:

  • obsługę smartfona na co dzień,
  • wysyłanie wiadomości i zdjęć,
  • korzystanie z Internetu i aplikacji,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • korzystanie z e-usług (np. ePUAP, e-recepta, mObywatel),
  • praktyczne wykorzystanie nowych technologii w życiu codziennym.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej turze szkoleń mogą przyjść na spotkanie informacyjne:

📅 15 kwietnia (środa)
🕔 godz. 17:00
📍 Stalowa Wola, budynek Mostostalu, 11. piętro

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Warto spróbować

– Nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się czegoś nowego – podsumowuje pan Jan. – A tu wszystko jest wytłumaczone spokojnie i po ludzku. No i atmosfera… po prostu super.

Organizatorzy zachęcają: wystarczy przyjść i zrobić pierwszy krok w cyfrowy świat.

Pysznica pomaga pogorzelcom z Krzaków. Kiermasz charytatywny już 11 kwietnia
Pysznica
Pysznica pomaga pogorzelcom z Krzaków. Kiermasz charytatywny już 11 kwietnia
Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Nisko
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
Stalowa Wola
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
Pysznica
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Stalowa Wola
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
Stalowa Wola
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
