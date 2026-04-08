Seniorzy odkrywają cyfrowy świat. Rusza kolejna tura bezpłatnych szkoleń w Stalowej Woli

Kolejna edycja – bo potrzeba jest ogromna

Projekt „Obywatel 2.0” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Do tej pory w szkoleniach wzięły udział już setki seniorów, którzy zdobyli podstawowe kompetencje cyfrowe i przełamali obawy przed nowymi technologiami.

Jak podkreślają organizatorzy, to dopiero początek.

– Widzimy ogromną potrzebę kontynuacji takich działań. Wciąż wiele osób chce nauczyć się korzystać ze smartfona i Internetu, ale nie wie, od czego zacząć. Dlatego uruchamiamy kolejne grupy – mówią.

Od strachu do pewności siebie

Uczestnicy zgodnie przyznają, że początki nie były łatwe, ale efekty szybko przynoszą satysfakcję.

– Bałam się, że coś popsuję – śmieje się pani Maria. – A teraz wysyłam zdjęcia, wiadomości, a nawet potrafię udostępnić swoją lokalizację, czyli tę „pinezkę”. Dla mnie to ogromny postęp!

Pan Jan dodaje:

– Kiedyś telefon służył mi tylko do dzwonienia. Dziś mam Facebooka, sprawdzam informacje, oglądam filmy. Człowiek nagle czuje, że jest na bieżąco.

Nie tylko nauka, ale i dobra zabawa

Szkolenia to nie tylko praktyczna wiedza, ale także okazja do integracji i odkrywania nowych możliwości.

– Najbardziej podobało mi się tworzenie rzeczy w AI – opowiada pani Krystyna. – Robiliśmy grafiki, kartki z życzeniami, a nawet piosenki! Wysłałam wnuczce własną piosenkę – była zachwycona.

Uczestnicy uczą się także korzystania z mediów społecznościowych.

– Mamy już nawet rolki na Facebooku! – dodają z uśmiechem.

Przyjazna atmosfera i… coś na ząb

Organizatorzy dbają nie tylko o poziom zajęć, ale również o komfort uczestników. W trakcie szkoleń zapewniona jest kawa, herbata, słodki poczęstunek, a także ciepły posiłek.

To sprawia, że spotkania mają nie tylko edukacyjny, ale również towarzyski charakter.

Czego można się nauczyć?

Program szkoleń obejmuje m.in.:

obsługę smartfona na co dzień,

wysyłanie wiadomości i zdjęć,

korzystanie z Internetu i aplikacji,

bezpieczeństwo w sieci,

korzystanie z e-usług (np. ePUAP, e-recepta, mObywatel),

praktyczne wykorzystanie nowych technologii w życiu codziennym.