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Stalowa Wola Nisko 15 czerwca 2026

Dariusz Kantor nie poprowadzi „Stalówki” w sezonie 2026/27

Stal Stalowa Wola PSA poinformowała, że nie przedłuży wygasającej 30 czerwca umowy o pracę z trenerem Dariuszem Kantorem. To wiadomość, która na pewno zaskoczyła kibiców Stali. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że po skutecznej misji ratunkowej Dariusz Kantor niemal automatycznie pozostanie na stanowisku pierwszego trenera. Tymczasem po powrocie z zagranicznego urlopu usłyszał decyzję, która dla wielu jest pewnie prawdziwym zaskoczeniem.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

To o tyle sensacyjne rozstrzygnięcie, że właśnie Kantor był tym człowiekiem, który w krytycznym momencie przejął drużynę i skutecznie poprowadził ją do utrzymania. Pod jego wodzą Stal w czterech spotkaniach zdobyła osiem punktów, wykonując kluczowy krok w walce o pozostanie w lidze.

Po zakończeniu sezonu wiele wskazywało na to, że szkoleniowiec dostanie szansę budowy zespołu na nowe rozgrywki. Kibice i obserwatorzy byli przekonani, że pozostanie na stanowisku jest jedynie formalnością. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Powrót Kantora z zagranicznych wakacji przyniósł niespodziewany zwrot akcji. Klub postawił na inne rozwiązanie. Jakie? Wkrótce się pewnie dowiemy...

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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