Przypomnijmy: w kwietniu 2022 r. Marek Pietrzykowski wydał 700-stronnicowe „Samo życie i już!”, gdzie ok. 300 stron poświęcił czasom, gdy pracował i mieszkał w Stalowej Woli, odwiedzając przy okazji wiele krajów świata.

To podczas promocji tej książki w Stalowej Woli (maj, październik 2022 r.), zapowiadał, że myśli o kolejnej publikacji. Można więc powiedzieć, że słowa dotrzymał i już!

Sala była pełna!

Ostatni czas, swój i żony Grażyny, przed wydaniem nowej książki, nazywa, za krakowskim poeta i wokalistą Andrzejem Sikorowskim, życiem „pod wulkanem”.

- Zdążyliśmy na czas, we wtorek 20 października odebraliśmy z drukarni paczki z moją nową książką pt. „Marzeniami gnany!” A już 24 października, w sobotę, miałem premierowe spotkanie autorskie na 29. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Nie chwaląc się: sala była pełna! – opowiada Marek Pietrzykowski.

Spotkanie prowadził Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny Kwartalnika Literackiego Wyspa.

– Nie wyobrażam sobie, aby mógł je prowadzić ktoś inny – dodaje Marek Pietrzykowski, i zaczyna opowieść o kulisach swojego pisania.

Dobrowolny „kaganiec na twarzy”

Gdy powstawała jego pierwsza książka pt. „Samo życie i już!”, trzymał to długo w tajemnicy przed najbliższą mu osobą, żoną Grażyną. Bał się, że nie wytrwa! Bo tak się złożyło, że nic nigdy wcześniej nie napisał, nie robił notatek, a co miał do powiedzenia, mówił zawsze z niczego, czyli z głowy! I wtedy - jak mówi - wpadł na iście szatański pomysł. Postanowił sam sobie dobrowolnie założyć „kaganiec na twarz”.

- Powiedziałem wielu osobom, znajomym, kolegom, że piszę książkę. Zrobiłem to zupełnie świadomie, nie z pychy! Byliśmy tak, z bratem Andrzejem, w krakowskim domu przy ulicy Floriańskiej 24, wychowani, że jak się mówi tak, to znaczy tak! Ilu kpin doświadczyłem! I wtedy zdarzyły się rzeczy wspaniałe! Życie napisało swój własny, niespodziewany scenariusz – mówi Marek Pietrzykowski.

Dumny z takiego mecenatu

Jaki? Jego młodsza córka, Paulina nazywana „Szpulką”, była wicekomisarzem Międzynarodowych Targów Książki. Jej wysłał tekst, prozę pt. „Żar - Góra Ikarów”. I tak trafił on do rąk Piotra Dobrołęckiego. Marek Pietrzykowski przez telefon usłyszał jego ciepły serdeczny głos, i do końca życia zapamiętał te opinie: „Dziękuję za świetny tekst! Umie pan pisać, i w dodatku ma pan o czym! W pana prozie widzę wpływ Tadeusza Meissnera” (1902-1966, kapitan żeglugi wielkiej, autor i tłumacz wydawnictw marynistycznych – red.).

- Krótko podsumowując, na „Wyspę” dostałem się szybowcem Bocian. I to wprost spod Góry Żar! Te słowa i wiele innych rozmów sprawiło, że „nieco” się rozpisałem, więc „Samo życie i już!” liczy 704 stron. Pan Piotr prowadził wszystkie moje premierowe spotkania autorskie. To pierwsze w 2022 roku w Gdyni na Plenerze Literackim, i następne, w 2022 roku - tym na 25. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Również zaszczycił mnie recenzjami na okładach obu książek. Nie sposób nie być dumnym z takiego mecenatu, jakim zostałem obdarzony i zaszczycony! I dlatego musiałem o tym napisać! – podkreśla Marek Pietrzykowski.

Relacje spisywane na gorąco

Opowiada, że jego nowa książka to pisane dzień w dzień relacje z 9500 mil morskich, zapisanych na jego żeglarskim logu. To relacje z piętnastu rejsów morskich w latach 2021-2026, w większości pod kapitanami i na pokładach jachtów Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni.

- W pierwszym rejsie w 2020 roku zrobiłem błąd, i zanadto zawierzyłem swojej pamięci. Pomimo zrobienia zdjęć z dziennika jachtowego, nie byłem w stanie przekazać strachu, emocji, adrenaliny, jaka mi w niektórych, bardzo mocnych momentach towarzyszyła – przyznaje autor.

Teraz więc wszystko spisywał na gorąco. Pokazał radość żeglowania i trudy żeglarskiej przygody na Bałtyku, Morzu Północnym i Adriatyku. Nie wstydził się niepewności, strachu w trudnych sytuacjach, w sztormach...

- To dalsze poszukiwanie smaku życia, teraz w żeglarstwie morskim. Jako jachtowy sternik morski przeżyłem niemało. A zacząłem tę nową pasję, już jako „stypendysta” ZUS w 2020 roku. Dawną, którą uprawiałem na poziomie instruktora windsurfingu, po 35 latach wygasił PESEL, wspomagany bliskimi czterokrotnymi „spotkaniami pierwszego stopnia” z ortopedami - wyjaśnia obrazowo Marek Pietrzykowski.

Znaczy Kapitan Portu Dom

W całej tej historii jest jeszcze jedna wielka postać. Dla niego największa.

- Książkę zadedykowałem mojej żonie, Grażynie. Znamy się ponad pięćdziesiąt lat! Bardzo wiele jej zawdzięczam. Kiedy dane mi było wiele podróżować po świecie, reprezentując HSW, w której się inżyniersko opierzyłem, Grażyna dowodziła Portem Dom. Była i jest jego Znaczy Kapitanem! Tylko ten, kto przeczytał książkę pt. „Znaczy Kapitan”, Karola Olgierda Borchardta, wie. Jak wiele i ile znaczy to „znaczy”! - podkreśla Marek Pietrzykowski.

Książka wydana z gronem przyjaciół

Żona była również konsultantem, korektorem i współwydawcą nowej książki. Z pełną świadomością zdecydował się wydać „Marzeniami gnany!” z przyjaciółmi, z którymi wydał pierwszą książkę pt. „Samo życie i już!”. Okładkę, jak i poprzednią, zaprojektował stalowowolski grafik Arkadiusz Lasota. Znają się ponad 35 lat i mimo, że od 2001 roku są z Grażyną na Śląsku, wiedział, komu powierzyć to zadanie.

Dodaje też, że składu i łamania książki oraz druku, w iście sprinterskim tempie podjął się Krzysztof Śmiałek - Drukarnia Leveldruk.

Spotkanie w Stalowej Woli

A na koniec ma jeszcze zaproszenie.

- Czytelniczki i Czytelników chciałbym jak najserdeczniej zaprosić na spotkanie autorskie wokół mojej nowej książki pt. „Marzeniami gnany!”, do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Zapraszam 9 lutego 2027 roku o godz. 17 – informuje Marek Pietrzykowski.

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Kim jest autor „Marzeniami gnany”

Pochodzący z Krakowa, 73-letni mgr inż. Marek Pietrzykowski jest absolwentem tamtejszej Politechniki, w latach 1978-2002 był pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych, Huty Stalowa Wola i jej spółki handlowej Dressta, a także szefem miejscowego salonu Toyoty.

Do Stalowej Woli przybył z żoną, Grażyną, pod koniec 1978 r. Skusił ich różowy dodatek „Export” do tygodnika „Polityka”, w którym znalazł się artykuł o Hucie Stalowa Wola oraz mapa krajów i kontynentów, dokąd HSW eksportowała swoje wyroby. Tak podbiło to jego wyobraźnię, że ruszył z żoną do tej ich „Ameryki nad Sanem”, gdzie spędzili 24 lata.

Tu był ich pierwszy dom, tu urodziły się ich dwie córki. Stąd wyruszał w świat w liczne zawodowe delegacje, gdzie los nie skąpił mu wielu niesamowitych przygód.

To wreszcie w stalowowolskim Yacht Klubie, w lipcu 1988 r. uzyskał patent żeglarza jachtowego. Po latach, już jako sternik, zasmakował w żeglarstwie morskim.

Od wczesnej młodości Marek Pietrzykowski to także człowiek rozlicznych pasji: szybowce, samoloty, balony, wędrówki po górach, taternictwo i akcje ratownicze z GOPR, nurkowanie (uprawnienia i książeczkę nurka ma od 1969 r.), pływanie na desce (w 1988 r. zdobył stopień instruktora na pierwszym w Polsce profesjonalnym kursie windsurfingu), a teraz morsowanie i żeglarstwo morskie.

Autor ma cenny dar opisywania wydarzeń, jakie przeżył, ukazując często szerszy kontekst miejsc i ich historii. Dołącza do tego reportaże fotograficzne, co pozwala czytelnikowi jeszcze lepiej odczuć atmosferę opisywanych miejscowości. Wielką wartością są kroniki jachtowe, w których autor wykazuje mistrzostwo w przekazywaniu spraw ważnych i najważniejszych, wspaniale oddając atmosferę kolejnych rejsów i ukazując przyjaźń żeglarzy. Po prostu wielką miłość do morza! Najważniejsze jest jednak wspaniałe poczucie, że czytamy opowieść o ludziach szczęśliwych i pełnych pasji, a przede wszystkim, że żyjemy w czasach pokoju!

Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny kwartalnika literackiego Wyspa

Pod portretem pradziadka

I jeszcze jedna niecodzienna historia. Otóż zgodnie z obowiązującym prawem, autor książki ma obowiązek przekazać jej egzemplarz m.in. do Biblioteki Jagiellońskiej.

- Wiedziałem, że w sali konferencyjnej, tuż koło gabinetu dyrektora tej Biblioteki, którym jest dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ, wisi portret mojego pradziadka, Fryderyka Papée. Mój przodek urodził się 4 czerwca 1856 w Złoczowie, a zmarł 20 października 1940 w Krakowie. Był polskim historykiem, bibliotekoznawcą, dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1905-1926 i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności – opowiada Marek Pietrzykowski.

Dodajmy, iż Fryderyk Papée wydatnie przyczynił się do rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej. Rozpoczął budowę nowego gmachu, zwiększył zbiory tej Książnicy o około 150 tysięcy woluminów. Przed przejściem do Krakowa, przygotowywał reorganizację Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego, a w 1919 roku pracował nad unowocześnieniem Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Marek Pietrzykowski przekazał Bibliotece Jagiellońskiej do zeskanowania kilka dokumentów po swoim pradziadku, m.in. paszport.