Dachowanie na DW 855 w Zaklikowie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, po godz. 9 na drodze wojewódzkiej nr 855 w Zaklikowie.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 56-letni kierujący Volvo, wykonując manewr skrętu, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 30-letniej kierującej Skodą.

Siła zderzenia była duża. Jedno z samochodów dachowało, natomiast drugie zatrzymało się w pobliskim rowie.

Volvo podróżowało również 8-letnie dziecko. Na szczęście nie odniosło obrażeń. Obrażeń doznała natomiast 30-letnia kierująca Skodą, która została przewieziona do szpitala.

Policja poinformowała, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożność, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do znaków. Przypominają również o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowaniu zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu.

Fot. KPP w Stalowej Woli