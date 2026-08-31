Dachowanie na DW 855 w Zaklikowie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, po godz. 9 na drodze wojewódzkiej nr 855 w Zaklikowie.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 56-letni kierujący Volvo, wykonując manewr skrętu, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 30-letniej kierującej Skodą.
Siła zderzenia była duża. Jedno z samochodów dachowało, natomiast drugie zatrzymało się w pobliskim rowie.
Volvo podróżowało również 8-letnie dziecko. Na szczęście nie odniosło obrażeń. Obrażeń doznała natomiast 30-letnia kierująca Skodą, która została przewieziona do szpitala.
Policja poinformowała, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożność, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do znaków. Przypominają również o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowaniu zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu.
Fot. KPP w Stalowej Woli
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