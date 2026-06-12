Dachowanie karetki na trasie Stalowa Wola - Jamnica

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący ambulansem najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego karetka przewróciła się na dach.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący karetką pogotowia używając sygnałów uprzywilejowania najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W karetce znajdowały się trzy osoby, jedna została przewieziona do szpitala na badania. Wszyscy to pracownicy medyczni – informuje starszy aspirant Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia i prowadzili czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.