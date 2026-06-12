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12 czerwca 2026

Dachowanie karetki na trasie Stalowa Wola - Jamnica

W piątek, 12 czerwca, po godzinie 8 rano doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 871 na trasie Stalowa Wola - Jamnica. Dachowała karetka pogotowia ratunkowego poruszająca się na sygnałach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący ambulansem najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego karetka przewróciła się na dach.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący karetką pogotowia używając sygnałów uprzywilejowania najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W karetce znajdowały się trzy osoby, jedna została przewieziona do szpitala na badania. Wszyscy to pracownicy medyczni – informuje starszy aspirant Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia i prowadzili czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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