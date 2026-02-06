Dąbrowa Rzeczycka. Jechał mimo sądowego zakazu

Do zdarzenia doszło 3 lutego w miejscowości Dąbrowa Rzeczycka. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego mercedesem do kontroli drogowej po tym, jak przekroczył dopuszczalną prędkość. W trakcie legitymowania i sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że posiada on sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także decyzję wydaną przez uprawniony organ o cofnięciu uprawnień do kierowania.

41-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Postępowanie wobec kierującego przeprowadzono w trybie przyspieszonym.

5 lutego mężczyzna został doprowadzony do sądu, gdzie nieprawomocnym wyrokiem skazano go na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2 lat. Ponadto sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo 41-latek został zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.