Radomyśl nad Sanem 6 lutego 2026

Dąbrowa Rzeczycka. Jechał mimo sądowego zakazu

Przekroczenie prędkości zakończyło się poważnymi konsekwencjami dla 41-letniego kierowcy z powiatu stalowowolskiego, który - jak się okazało - nie powinien w ogóle siadać za kierownicą.

Do zdarzenia doszło 3 lutego w miejscowości Dąbrowa Rzeczycka. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego mercedesem do kontroli drogowej po tym, jak przekroczył dopuszczalną prędkość. W trakcie legitymowania i sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że posiada on sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także decyzję wydaną przez uprawniony organ o cofnięciu uprawnień do kierowania.

41-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Postępowanie wobec kierującego przeprowadzono w trybie przyspieszonym.

5 lutego mężczyzna został doprowadzony do sądu, gdzie nieprawomocnym wyrokiem skazano go na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2 lat. Ponadto sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo 41-latek został zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

