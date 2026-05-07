„Czysta Karta” w stalowowolskiej bibliotece. Oddasz książki bez kary

Dobra wiadomość dla zapominalskich czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli uruchamia akcję „Czysta Karta”, dzięki której będzie można zwrócić przetrzymane książki bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Akcja potrwa od 11 maja do 30 czerwca i obejmie zarówno Bibliotekę Główną, jak i wszystkie jej filie. W tym czasie nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie książek, a także zostaną anulowane koszty związane z wysyłką upomnień.

Biblioteka przewiduje również rozwiązanie dla osób, które zgubiły lub zniszczyły wypożyczone materiały – możliwe będzie dostarczenie innej książki o podobnej wartości.

- Zależy nam, by książki, które utkwiły w domowych biblioteczkach, wróciły do obiegu i mogły służyć innym czytelnikom. Zdarza się zapomnieć o zwrocie, dlatego chcemy umożliwić każdemu uregulowanie tej sytuacji w przyjaznej atmosferze, bez finansowych kar - mówi Beata Życzyńska, dyrektor MBP w Stalowej Woli.

Przypomnijmy, że standardowy okres wypożyczenia książek wynosi 35 dni, z możliwością dwukrotnego przedłużenia - łącznie nawet do 63 dni.

