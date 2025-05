Czy żłobek w Zarzeczu zacznie funkcjonować?

Żłobek w Zarzeczu, jako filia Żłobka Miejskiego w Nisku, powstał w specjalnie na ten cel zaadaptowanych pomieszczeniach niszczejącego budynku w pobliżu szkoły, gdzie wcześniej mieściło się przedszkole a ostatnio firma produkująca materace. Teraz to nowoczesna przestrzeń, w której może bezpiecznie przebywać około 50 maluchów. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł około 5 milionów złotych. Pieniądze w całości pochodziły ze środków zewnętrznych.

Budynek wyremontowany i wyposażony czeka już tylko na przybycie dzieci, których jak mówi burmistrz Gminy i Miasta Nisko Konrad Krzyżak, jest na daną chwilę za mało, żeby placówka mogła ruszyć.

- Będziemy mieli spotkanie w niedzielę z mieszkańcami sołectwa Zarzecze, co do decyzji dalszego funkcjonowania tego obiektu. Jeżeli chodzi o ten żłobek, to tutaj na razie nie mamy zbyt dużo zgłoszeń rodziców, którzy chcieliby skorzystać z usług tego żłobka, oddawać tam swoje dzieci. Jeśli chodzi o decyzję co do tego budynku, pięknego, nowego, chcemy by takim organem doradczym, w pewnym sensie też współdecydującym, byli mieszkańcy sołectwa Zarzecze - mówi Konrad Krzyżak.

Co w sytuacji gdyby dalej nie było chętnych do żłobka? Burmistrz ma pomysł na przeniesienie do tego budynku przedszkola, które obecnie funkcjonuje jako oddział w Szkole Podstawowej w Zarzeczu.

To nie jest jeszcze ostateczna decyzja. Dalszy los żłobka w Zarzeczu burmistrz pozostawia pod dyskusję mieszkańców sołectwa. Spotkanie zaplanowano na 11 maja.