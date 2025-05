Czy w spotkaniu z Wisłą uda się „Stalówce” zmazać plamę po klęsce ze Zniczem?

Nasza drużyna przystąpi do tego meczu po kompromitującym występie ze Zniczem Pruszków, zakończonym zwycięstwem gości 5:0. Ostatnie spotkanie Wisły zakończyło się jej wygraną 2:0 nad GKS Tychy. Piłkarze „Białej Gwiazdy” stracili już co prawda szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy, ale walczą o jak najwyższe miejsce wśród zespołów, które zagrają o najwyższą „półkę” rozgrywkową w Polsce w barażach i w tym meczu zagrają o pełną pulę.

W pierwszym spotkaniu obydwu drużyn, 10 listopada w Stalowej Woli, Wisła pokonała Stal 5:1 (Angel Baena 16, Adam Wilks - sam. 39, Olivier Sukiennicki 40, Jesus Alfonso 56, Łukasz Zjawiński 84 - Łukasz Furtak 23).

Faworyt piątkowego spotkania jest oczywiście jeden, ale dobrze wiemy, że w piłce nożnej potrafią dziać się cuda i mecze kończyć sensacyjnymi wynikami.

W przeszłości „Stalówka” w Krakowie sprawiała niespodzianki.

W 1985 roku w II lidze (obecnie I) jedenastka z Hutniczej pokonała Wisłę na jej stadionie 2:1 (1:1), a bramki dla Stali zdobyli: Artur Kopeć (20) i Dariusz Sajdak (49), dla Wisły samobójczego gola strzelił Marek Zieliński.

Takim samym wynikiem zakończył się mecz Wisła - Stal w roku 1993, w I lidze (dzisiaj Ekstraklasa). Już w 2. minucie bramkarza Wisły, Mariusza Mucharskiego pokonał Dariusz Zgutczyński. Gospodarze odpowiedzieli bramką Grzegorza Lewandowskiego w 34. minucie. Ostatnie słowo należało do e do „Zgutka”, czyli do Dariusza Zgutczyńskiego, który w 88. minucie po raz drugi w tym dniu wpakował piłke do kakowksiej bramki. Trenerem naszej drużyny był legendarny obrońca… Wisły Kraków i reprezentacji Polski - Adam Musiał.

Dwa lata później Musiał prowadząc drużynę ze Stalowej Woli zafundował Wiśle tę samą ucztę. Jego Stal ponownie wygrała 2:1 (Tomasz Jurkowski 2 - Sylwester Kulawik).

Początek meczu Wisła - Stal godz. 20.30. Poprowadzi go sędzia Marcin Kochanek z Opola. Spotkanie będzie transmitowane bezpośrednio na www.sport.tvp.pl