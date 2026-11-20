Radomyślanka to beniaminek czwartej ligi, który w rundzie jesiennej nie rozgrywa swoich spotkań na własnym obiekcie. Stadion w Radomyślu Wielkim przechodzi bowiem gruntowną przebudowę.

Ostatni w tej rundzie rywal niżańskiej jedenastki zgromadził jesienia na swoim koncie 10 punktów, odnosząc zaledwie dwa zwycięstwa. Na wyjazdach pokonał Wisłoka Wiśniowa 3:1 oraz Pogoń Leżajsk 3:0. W ostatnich tygodniach nie potrafił jednak dopisać do swojego dorobku kompletu punktów. W poprzedniej kolejce przegrał ze Strugiem Tyczyn 1:2, a dwa wcześniejsze spotkania zakończył remisami: z Czarnymi Jasło (1:1) oraz Izolatorem Boguchwała (1:1).

Sobota, 21 listopada: Sokół Nisko - Radomyślanka Radomyśl Wielki (12)