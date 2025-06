Czy Pogoń potknie się w spotkaniu z Brzyską Wolą..?

Przed nami ostatnie mecze w rozgrywkach prowadzonych przez podokręg Stalowa Wola. Sezon dobiega końca, większość kart została już rozdana, ale w „okręgówce” wciąż nie wiadomo, kto podzieli los Sanu Kłyżów. Widmem spadku zagrożone są nie tylko zespoły z Brzyskiej Woli i Pysznicy, ale także Tanwi Wólka Tanewska, do której zawita w sobotę Jeziorak. Jeżeli gospodarze przegrają, a LKS i Olimpia zdobędą komplet punktów, to spadną do klasy A.

Liga okręgowa

30. kolejka

14 czerwca: LZS Zdziary - Stal II Stalowa Wola (15), ŁKS Łowisko - Sparta Jeżowe (17), Tanew Wólka Tanewska - Jeziorak Chwałowice (17), Słowianin Grębów - Stal Gorzyce (17), Transdźwig Stale - San Kłyżów (17), LKS Brzyska Wola - Pogoń Leżajsk (17), Olimpia Pysznica - Siarka II (17), pauzuje Stal Nowa Dęba.

Klasa A I

26. kolejka

14 czerwca: LZS Żabno - Bukowa Jastkowice (16), Wisan Skopanie - Strzelec Dąbrowica (17)

15 czerwca: Unia Skowierzyn - Płomień Trześń (17), LZS Wola Rzeczycka - Łęg Stany (17), Czarni Lipa - Kolejarz Knapy (17), KP Zarzecze - San Wrzawy (17), LZS Jadachy - Junior Zakrzów (17).

Klasa A II

26. kolejka

14 czerwca: KS Podwolina - KS Sarzyna (14), Unia Nowa Sarzyna - Sokół Hucisko (17), GKS Groble - Jodła Przychojec (17), Czarni Sójkowa - Górnovia (17).

15 czerwca: Staromieszczanka Stare Miasto - Francesco Jelna (17), Podlesianka Kamień - Retman Ulanów (17), KS Jarocin - Advit Łętownia (17).

Klasa B II

26. kolejka

14 czerwca: Sanna Zaklików - Rotunda Krzeszów (16), WKS Kurzyna - Orzeł Rudnik nad Sanem (17), Lotnik Turbia - Truck Kotowa Wola (18).

15 czerwca: Polonia Przędzel - Orzeł Glinianka (14), Herosi Krzaki-Słomiana - Wichry Rzeczyca Długa (14), Jutrzenka Kopki - Milenium Bieliny (17.30).

pauzuje Huragan Zdziechowice.