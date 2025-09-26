Czy nad Stalową Wolą przeleciały dwa uzbrojone rosyjskie drony?

Szlęzak, obecny radny powiatu stalowowolskiego, zwołał w tej sprawie konferencję prasową na Ozecie, w pobliżu elektrowni i bloku, w którym mieszka.

Zostanie sterta popiołu

– Ozet jest teraz w takiej strefie zgniotu. Za płotem jest elektrownia, która, jeśliby się miała rozpocząć wojna, będzie celem uderzenia, a paręset metrów stąd jest Huta i cała strefa przemysłowa. Jeżeli jakieś bombardowania nastąpią, to z tego, co państwo widzicie, zostanie sterta popiołu – mówił Andrzej Szlęzak. Podkreślał przy tym, że nie brakuje w Polsce poważnych osób, i to w wojsku, wśród polityków, którzy mówią, że tak czy inaczej wojna z Rosją jest nieuchronna.

Jednocześnie zastrzegał się, że nie chce wzbudzać jakiejś histerii czy nieuzasadnionego strach, ale w tej sytuacji trzeba postawić władzom miasta, powiatu i województwa konkretne pytania: co wiedzą na temat dronów, czy zasięgali informacji w wiarygodnych źródłach, czy to zagrożenie było realne i jakie mają pomysły na sytuację, gdy do najgorszego scenariuszu dojdzie.

Dziwna cisza

– Ta informacja o dronach jest o zasadniczej wadze. Ja nie jestem w stanie jej zweryfikować, czy to była prawda czy nie. To powinny zrobić odpowiednie służby państwa polskiego, ale tym również powinny się zainteresować władze różnego szczebla, w tym władze samorządowe. Te drony ponoć przeleciały nad Stalową Wolą, zostały przekierowane, poleciały nad Łuck i tam uderzyły. To jest informacja tak ważna, że aż dziw, że jest wokół tego cisza. Dla mnie ta informacja ma wymiar dramatyczny. To były uzbrojone drony. Trudno sobie wyobrazić konsekwencje, gdyby one uderzyły. To jest zasadnicze pytanie o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców Stalowej Woli i regionu. Kto za nie odpowiada? Czy jesteśmy narażeni na bezkarne uderzenie, które pozbawi nas mienie, zdrowia, życia? – pytał dramatycznie Andrzej Szlęzak.

Kilkakrotnie podkreślał też, że Stalowa Wola to największy ośrodek zbrojeniowy w Polsce i w wypadku wojny będzie pierwszym celem ataku.

Czy Ruski tu lata?

Przypomniał też, że przed laty, w czasie, gdy był prezydentem miasta, a w Stalowej Woli gościł premier Donald Tusk, to szef rządu poklepał go po ramieniu i powiedział, że „Ruski tu nie przyjdzie”.

– Stało się tak, że być może ten Ruski tutaj sobie lata uzbrojonymi dronami nad Stalową Wolą. I co dalej panie premierze, pani wojewodo, panie marszałku, panie prezydencie, panie starosto? Gdyby te drony były uzbrojone i uderzyły, to nie wiadomo, co by dzisiaj zostało ze Stalowej Woli. Inwestuje się miliardowe kwoty w zbrojenia, rozbudowę Huty itd., a tu wystarczy jedna rakieta za kilkanaście tysięcy dolarów i to wszystko szlag trafi – mówił Andrzej Szlęzak.

Komunikat magistratu

Zaraz po jego konferencji, Urząd Miasta wydał krótki komunikat. Czytamy w nim:

„Miasto realizuje wszystkie zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz poleceniami wydawanymi przez uprawnione organy. Nie komentujemy niesprawdzonych informacji, które mogą prowadzić do dezinformacji. Apelujemy, aby każdy zachował szczególną ostrożność wobec treści pojawiających się w przestrzeni publicznej – zwłaszcza w mediach społecznościowych”.

Dodajmy, iż w sprawie domniemanych rosyjskich dronów nad Stalową Wolą, wojsko ani inny służby nie wydały żadnego oficjalnego komunikatu.