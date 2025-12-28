Miesięcznik
Czy końcówka roku przyniesie zimę w Stalowej Woli?

Mroźne poranki, prognozy pełne znaków zapytania i widmo śniegu, który wciąż nie może się zdecydować. Czy końcówka roku przyniesie nam wreszcie prawdziwą zimę, czy też pozostanie jedynie w prognozach? Sprawdzamy, co czeka Stalową Wolę w najbliższych dniach.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Prognoza na najbliższe dni

Według aktualnych danych meteorologicznych najbliższe dni w Stalowej Woli zapowiadają się coraz chłodniej, z temperaturami w okolicach 0°C i poniżej oraz możliwymi opadami śniegu.

  • Niedziela i poniedziałek — temperatura maksymalna około 1–2°C w dzień i spadek do około −3°C nocą. Możliwe lekkie opady śniegu.

  • Wtorek i środa — chłodniej, około 0°C w dzień, nawet −4°C w nocy, a prognozy wskazują na opady śniegu z przerwami.

  • Nowy Rok (1 stycznia) — temperatura w dzień bliska 0°C, nocą lekki mróz.

W nocy i nad ranem może być bardzo ślisko.

Czy to już zima?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: tak, aura zimowa zaczyna się pojawiać w prognozach. W ciągu najbliższych dni warunki będą coraz bardziej zimowe — chłodne temperatury, mroźne noce i możliwe opady śniegu to sygnały, że zima zaczyna dawać o sobie znać. 

Dłuższe prognozy wskazują, że niskie temperatury i okresowe opady śniegu mogą utrzymywać się także w pierwszych dniach stycznia, choć dokładna ilość śniegu i długość okresów zimowych pozostają trudne do jednoznacznego określenia już teraz.

Co mówią prognozy długoterminowe?

Długoterminowe modele pogodowe, dostępne dla regionu Stalowej Woli, wskazują na możliwe utrzymywanie się zimowych warunków przez najbliższe tygodnie. W prognozach na 10–14 dni pojawiają się okresy z temperaturami poniżej zera oraz epizody z przelotnymi opadami śniegu, co wskazuje na typową zimową aurę dla tej pory roku. 

Podsumowując:

  • Najbliższe dni zapowiadają się chłodno, z temperaturami blisko zera i poniżej oraz możliwymi opadami śniegu.

  • Warunki zimowe zaczynają się pojawiać w prognozach i mogą utrzymywać się przez pierwsze dni nowego roku. 

  • Przymrozki i okresowe śniegi są prawdopodobne, choć ich intensywność i długość jeszcze nie są pewne.

Zima w Stalowej Woli wydaje się nadchodzić, a końcówka roku może dostarczyć nam typowych zimowych warunków. Warto więc już teraz przygotować się na chłód, możliwy śnieg i bardziej zimową aurę w nadchodzących dniach.

Elżbieta Mierzwa-Laba

