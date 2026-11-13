Czy historyczna dzielnica może stać się motorem rozwoju współczesnego miasta przemysłowego?

Rozwadów ponownie zaczął przyciągać mieszkańców, a jego przestrzeń odzyskała rangę miejsca spotkań, wydarzeń i lokalnej aktywności. Nie ulega wątpliwości, że był to sukces pierwszego etapu rewitalizacji. Jednak każde miasto dochodzi w pewnym momencie do granicy, której nie da się przekroczyć kolejnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Można wyremontować rynek, odnowić kamienice, uporządkować przestrzeń publiczną, zorganizować festiwale i jarmarki. Nie oznacza to jednak automatycznie, że odnowiona dzielnica zacznie żyć własnym rytmem gospodarczym i społecznym. Właśnie w takim momencie znajduje się dziś Rozwadów. Nie jest już obszarem zdegradowanym przestrzennie. Nie jest również miejscem zapomnianym przez mieszkańców. Jednocześnie trudno uznać, że osiągnięto trwałe ożywienie gospodarcze, które było jednym z podstawowych celów rewitalizacji. To prowadzi do pytania znacznie ważniejszego niż wszystkie dotychczas zadawane podczas konsultacji społecznych. Nie: „Jak rozwijać Rozwadów?”, lecz: „Jaką funkcję Rozwadów powinien pełnić w organizmie Stalowej Woli w XXI wieku?”. To nie jest jedynie różnica językowa. Jest to całkowicie odmienne spojrzenie na rozwój miasta.

Koniec rewitalizacji czy początek nowego etapu?

W polskiej debacie publicznej rewitalizacja bardzo często utożsamiana jest z modernizacją przestrzeni publicznych. Powstają nowe place, ulice, skwery, fontanny czy elewacje kamienic. Miernikiem sukcesu staje się liczba wykonanych inwestycji oraz wartość pozyskanych środków europejskich. Takie podejście było uzasadnione dwadzieścia lat temu, kiedy wiele historycznych centrów polskich miast wymagało przede wszystkim poprawy jakości przestrzeni. Dzisiaj jednak europejskie rozumienie rewitalizacji uległo zasadniczej zmianie. Dokumenty Komisji Europejskiej, Krajowa Polityka Miejska 2030 czy Nowy Europejski Bauhaus wskazują jednoznacznie, że odnowa przestrzeni jest jedynie narzędziem prowadzącym do osiągnięcia celu, którym pozostaje trwały rozwój społeczny, gospodarczy, środowiskowy oraz kulturowy. Innymi słowy – wyremontowany rynek nie jest sukcesem rewitalizacji. Jest dopiero warunkiem, który umożliwia rozpoczęcie właściwego procesu przemian. To rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Rozwadowa. Przebudowa rynku nie rozwiąże problemów demograficznych Stalowej Woli. Nie zatrzyma odpływu młodych mieszkańców. Nie stworzy nowych przedsiębiorstw. Nie zwiększy liczby miejsc pracy. Nie zbuduje marki gospodarczej miasta. Może jednak stworzyć przestrzeń, w której wszystkie te procesy będą mogły się rozwijać. Pytanie brzmi: czy potrafimy ten potencjał wykorzystać?

Rozwadów nie jest „starówką”

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest porównywanie Rozwadowa z historycznymi centrami miast o zupełnie odmiennej strukturze gospodarczej. Sandomierz, Kazimierz Dolny, Zamość, Przemyśl itd. Są to miasta, których rozwój od wielu lat w znacznym stopniu opiera się na turystyce kulturowej. Stalowa Wola jest miastem zupełnie innego typu. Jej tożsamość od początku budowana była wokół przemysłu, nowoczesnych technologii oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego. To właśnie przemysł stworzył współczesną Stalową Wolę. To przemysł nadal pozostaje podstawą lokalnej gospodarki. To przemysł decyduje o strukturze rynku pracy. Oznacza to, że przyszłość Rozwadowa nie może być projektowana w oderwaniu od gospodarczego charakteru całego miasta. Nie potrzebujemy kolejnej atrakcji turystycznej. Potrzebujemy historycznej dzielnicy, która będzie współpracowała z nowoczesnym miastem przemysłowym. To zasadnicza różnica.

Dziedzictwo jako zasób gospodarczy

Przez wiele lat dziedzictwo kulturowe postrzegano przede wszystkim jako przedmiot ochrony. Dzisiaj świat odchodzi od takiego sposobu myślenia. UNESCO, OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz liczne europejskie strategie rozwoju miast coraz częściej wskazują, że dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych zasobów rozwojowych współczesnych miast. Nie dlatego, że przyciąga turystów, ale dlatego, że buduje tożsamość, przyciąga inwestorów, podnosi jakość życia, zwiększa atrakcyjność przestrzeni, tworzy miejsca pracy, sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i buduje markę miasta. To właśnie w tym miejscu pojawia się największa szansa Rozwadowa. Nie jest nią pojedynczy zabytek. Nie jest nią nawet odnowiony rynek. Jest nią wyjątkowa historia miejsca. Rozwadów jest bowiem znacznie więcej niż dawnym miasteczkiem galicyjskim. Jest miejscem, w którym spotykają się trzy wielkie narracje rozwoju Polski. Pierwsza to historia miasta kupieckiego i rzemieślniczego. Druga to historia kolei, która zmieniła układ gospodarczy tej części Europy. Trzecia to narodziny Centralnego Okręgu Przemysłowego i Stalowej Woli – jednego z największych projektów modernizacyjnych II Rzeczypospolitej. Niewiele miast w Polsce posiada możliwość opowiedzenia tak spójnej historii przejścia od miasta przedindustrialnego do nowoczesnego ośrodka przemysłowego. Nie wykorzystujemy jeszcze tego potencjału.

Kolej – zapomniany fundament Rozwadowa

W dyskusjach o przyszłości Rozwadowa zaskakująco rzadko pojawia się temat kolei. A przecież to właśnie kolej uczyniła Rozwadów jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych tej części Galicji. To dzięki niej rozwijał się handel. To dzięki niej rozwijały się usługi. To dzięki niej możliwe było późniejsze funkcjonowanie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Historia kolei nie jest jedynie ciekawostką. Jest elementem tożsamości miejsca. Co więcej, współczesna Europa ponownie odkrywa znaczenie transportu kolejowego jako podstawowego środka zrównoważonej mobilności. To oznacza, że historia Rozwadowa niespodziewanie staje się niezwykle aktualna. Czy zatem nie należałoby spojrzeć na Rozwadów jako na historyczną bramę mobilności północnego Podkarpacia? Nie tylko miejsce odjazdu pociągów, ale przestrzeń, w której historia kolei spotyka się z nowoczesnym transportem, przedsiębiorczością i kulturą. To byłaby narracja znacznie bardziej zgodna z rzeczywistą historią miejsca niż próba tworzenia kolejnej „turystycznej starówki”.

Pora zmienić pytanie

Być może największym wyzwaniem nie jest dziś znalezienie kolejnych projektów rewitalizacyjnych. Największym wyzwaniem jest zmiana sposobu myślenia. Nie powinniśmy już pytać: „Jak ożywić Rozwadów?” Powinniśmy zapytać: „Jakiej historycznej dzielnicy potrzebuje Stalowa Wola w 2040 roku?”. To właśnie od odpowiedzi na to pytanie będzie zależało, czy rewitalizacja Rozwadowa okaże się jedynie udanym projektem inwestycyjnym, czy stanie się początkiem głębokiej transformacji całego miasta.