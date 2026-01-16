Miesięcznik

Stalowa Wola Radomyśl nad Sanem 17 stycznia 2026

Czujność mieszkanki Chwałowic uratowała życie młodemu mężczyźnie

Szybka reakcja kobiety zapobiegła tragedii. W Chwałowicach zauważyła leżącego przy jednej z bram 23-latka, który był skrajnie nietrzeźwy. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu i bez pomocy mógł nie przetrwać chłodnej nocy.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Do zdarzenia doszło w czwartek, tuż przed godziną 21. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli otrzymał zgłoszenie o młodym mężczyźnie leżącym przy jednej z posesji w miejscowości Chwałowice. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Do czasu ich przyjazdu zgłaszająca pozostała przy 23-latku, nie pozostawiając go bez opieki. Jak ustalili policjanci, mężczyzna był mieszkańcem powiatu rzeszowskiego i znajdował się w stanie silnego upojenia alkoholowego. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Ze względu na jego stan, 23-latek został przewieziony do stalowowolskiej jednostki policji, a następnie przekazany pod opiekę członka rodziny. Na szczęście nie wymagał pomocy medycznej.

Policja przypomina, że niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie, zwłaszcza dla osób nietrzeźwych, bezdomnych lub nieporadnych, które przebywają na zewnątrz, szczególnie nocą. W takich sytuacjach nie należy pozostawać obojętnym. Dzwońmy na policję lub poinformujmy ośrodek pomocy społecznej. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.  

Źródło KPP Stalowa Wola / Podkarpacka Policja

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

