Czujki trafią do najbardziej potrzebujących

Program ma przede wszystkim ograniczyć liczbę tragicznych zdarzeń związanych z pożarami i zatruciami czadem. Urządzenia trafią do osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub sytuację materialną są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo - w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym.

Strażacy nie poprzestają na samym przekazaniu sprzętu. Podczas wizyt w domach tłumaczą, jak funkcjonują czujniki, gdzie najlepiej je zamontować i jakie zagrożenia są w stanie wykryć. Często pomagają również w ich instalacji, aby mieć pewność, że urządzenia będą działały prawidłowo.

Funkcjonariusze przypominają, że czujka dymu może dać sygnał ostrzegawczy już w początkowej fazie pożaru. Z kolei detektor tlenku węgla reaguje na obecność czadu - gazu, którego nie da się zobaczyć ani wyczuć, a który stanowi śmiertelne zagrożenie. Wydatek na takie urządzenie jest niewielki, zwłaszcza w porównaniu z konsekwencjami, jakie może nieść brak odpowiedniego zabezpieczenia.

Choć Państwowa Straż Pożarna od lat prowadzi działania informacyjne i profilaktyczne, obecna inicjatywa - realizowana przy wsparciu MSWiA - stanowi kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wzmocnienia systemu wczesnego ostrzegania.

Strażacy zachęcają wszystkich, którzy nie posiadają jeszcze czujki dymu lub czadu, do ich montażu. To proste rozwiązanie może uratować zdrowie i życie domowników.