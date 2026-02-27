Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 lutego 2026

Czujki trafią do najbardziej potrzebujących

23 lutego odbyło się spotkanie z udziałem komendanta powiatowego Państwowa Straż Pożarna bryg. Szczepan Kozioł oraz przedstawicieli miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Tematem rozmów była realizacja ogólnopolskiego programu przekazywania czujek dymu i tlenku węgla, sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program ma przede wszystkim ograniczyć liczbę tragicznych zdarzeń związanych z pożarami i zatruciami czadem. Urządzenia trafią do osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub sytuację materialną są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo - w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym.

Strażacy nie poprzestają na samym przekazaniu sprzętu. Podczas wizyt w domach tłumaczą, jak funkcjonują czujniki, gdzie najlepiej je zamontować i jakie zagrożenia są w stanie wykryć. Często pomagają również w ich instalacji, aby mieć pewność, że urządzenia będą działały prawidłowo.

Funkcjonariusze przypominają, że czujka dymu może dać sygnał ostrzegawczy już w początkowej fazie pożaru. Z kolei detektor tlenku węgla reaguje na obecność czadu - gazu, którego nie da się zobaczyć ani wyczuć, a który stanowi śmiertelne zagrożenie. Wydatek na takie urządzenie jest niewielki, zwłaszcza w porównaniu z konsekwencjami, jakie może nieść brak odpowiedniego zabezpieczenia.

Choć Państwowa Straż Pożarna od lat prowadzi działania informacyjne i profilaktyczne, obecna inicjatywa - realizowana przy wsparciu MSWiA - stanowi kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wzmocnienia systemu wczesnego ostrzegania.

Strażacy zachęcają wszystkich, którzy nie posiadają jeszcze czujki dymu lub czadu, do ich montażu. To proste rozwiązanie może uratować zdrowie i życie domowników.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Stalowa Wola
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Stalowa Wola
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
Stalowa Wola
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione
Nisko
Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione
„ONA” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Nisko
„ONA” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Areszt dla podejrzanego o rozbój
Stalowa Wola
Areszt dla podejrzanego o rozbój
Szansa na dofinansowanie studiów dla osób z niepełnosprawnościami
Stalowa Wola
Szansa na dofinansowanie studiów dla osób z niepełnosprawnościami
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu