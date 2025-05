Cztery Veganki w kadrze Podkarpacia w Turnieju Nadziei Olimpijskich

W kadrze województwa podkarpackiego, która wyjechała do Białej Podlaskiej, znalazły się cztery siatkarki Vegi SiR Stalowa Wola: Katarzyna Mierzwa, Zuzanna Drabik, Zuzanna Chudzik i Lena Dębowska i jeden… „vegan”, trener Mirosław Sroka, który z trenerem Robertem Gierlachem z Przemyśla opiekowali się 12-osobową reprezentacją Podkarpacia.

Turnieje Nadziei Olimpijskich organizowane są od 1994 roku przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Stwarzają znakomitą okazją do szerokiego przeglądu najzdolniejszej młodzieży pod kątem kwalifikacji do I klas Szkół Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku dla dziewcząt i w Spale dla chłopców, a także pod kątem powołań do kadr narodowych. Wszystkie turniej są nadzorowane przez trenerów reprezentacji Polski poszczególnych roczników w siatkówce halowej i plażowej.Dla młodych siatkarek Vegi SiR Stalowa Wola był to niezwykle cenny sprawdzian i szansa zademonstrowania swoich umiejętności na ogólnopolskim podwórku.„Veganki” odgrywały w swoim zespole ważne role, a najważniejszą Kasia Mierzwa, która została wybrana najlepszą zawodniczki kadry.