Cztery sierpniowe koncerty przed nami

Koncerty tradycyjnie odbywać się będą na tarasie Miejskiego Domu Kultury. Publiczność czeka różnorodny repertuar - od retro klimatów, przez funk i fusion, aż po muzykę inspirowaną swingiem oraz eleganckimi dancingami z lat 40. i 50.

Sierpniową część cyklu otworzą występy zespołu Singin’ Birds, który zabierze słuchaczy w świat stylowych brzmień i wokalnych harmonii. Kolejne koncerty przyniosą bardziej energetyczne rytmy oraz muzyczne podróże w różne epoki.

Organizatorzy zapowiadają, że każde spotkanie będzie miało własny charakter - zarówno dla tych, którzy chcą spokojnie posłuchać muzyki, jak i dla osób szukających okazji do wspólnej zabawy i tańca podczas letniego wieczoru.

„Dobre Granie przy Fontannie” ponownie zamieni taras MDK w miejsce muzycznych spotkań pod gołym niebem.

7 sierpnia / Singi'n Birds

14 sierpnia / Warsaw Groove Syndicate

21 sierpnia / Grzech Piotrowski Band – Astronautix

28 sierpnia / Orkiestra Taneczna „Melodia i Rytm” pod kierownictwem Jana Emila Młynarskiego

7 sierpnia / Singin’ Birds

Singin’ Birds to wokalne trio, którego znakiem rozpoznawczym jest retro stylistyka oraz charakterystyczne brzmienie głosów śpiewających w bliskiej harmonii. Joannę Czarkowską, Dominikę Kasprzycką-Gałczyńską i Dominikę Dulny połączyły wspólne muzyczne pasje, zapoczątkowując trwającą już od kilku lat współpracę.

Wokalistkom towarzyszy zespół profesjonalnych instrumentalistów, a za aranżacje oraz produkcję muzyczną odpowiada pianista Marcin Piękos. Razem tworzą stylowe, pełne lekkości brzmienie czerpiące z muzyki minionych dekad, podane jednak z nowoczesną sceniczną energią.

Singin’ Birds dały się poznać szerokiej publiczności między innymi podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, półfinału programu „Must Be The Music”, programu „Jaka to melodia?” oraz koncertów organizowanych w ramach trasy „Lato z Radiem”. W składzie zespołu nie zabraknie również stalowowolskiego akcentu, którym jest Dominika Dulny.

14 sierpnia / Warsaw Groove Syndicate

Warsaw Groove Syndicate to zespół zakorzeniony w prawdziwym funku i klubowej kulturze, oparty na autentycznym feelingu, muzycznym dialogu i wspólnej energii. Grupa łączy żywy, organiczny rytm z nowoczesnym podejściem do brzmienia, czerpiąc z klasycznego funku, rocka, hip-hopu oraz współczesnej muzyki klubowej.

W centrum ich muzyki znajduje się głęboki, pulsujący groove, tworzony na żywo i rozwijany w bezpośredniej relacji pomiędzy muzykami a publicznością. To koncert dla tych, którzy szukają surowej, tanecznej energii, naturalnej dynamiki i funku rozumianego nie jako stylizacja, lecz jako wspólny język sceny i widowni.

Skład zespołu:

Dobbie – Dobrosław Jabłoński – gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew

Maryla Modzelan – śpiew

Ayoub Houmanna – gitara, śpiew

Leonard Sobczak – gitara basowa

Tymoteusz Krajniak – perkusja

DJ Voyteq

21 sierpnia / Grzech Piotrowski Band – Astronautix

Astronautix to nowy projekt Grzecha Piotrowskiego, będący powrotem do muzyki fusion w jej najbardziej energetycznym i bezkompromisowym wydaniu. Jazzowa swoboda, rockowa siła, improwizacja oraz nowoczesne brzmienia łączą się tutaj w muzykę pełną dynamiki, napięcia i instrumentalnej wirtuozerii.

Na scenie spotkają się znakomici muzycy, którzy stworzą przestrzeń dla rozbudowanych solówek, muzycznego dialogu i nieprzewidywalnej energii żywego występu. To koncert dla słuchaczy poszukujących mocnych brzmień, odważnych połączeń stylistycznych i fusion granego z prawdziwym rozmachem.

Skład zespołu:

Grzech Piotrowski – saksofon

Paweł Tomaszewski – instrumenty klawiszowe

Shachar Elnatan – gitara

Filip Sojka – gitara basowa

Igor Falecki – perkusja

28 sierpnia / Orkiestra Taneczna „Melodia i Rytm” pod dyrekcją Jana Emila Młynarskiego

Orkiestra Taneczna „Melodia i Rytm” nawiązuje do tradycji dancingów lat 40. i 50., kiedy muzyka taneczna wykonywana była z rozmachem, elegancją i wyjątkową dbałością o styl. Repertuar zespołu opiera się na polskich oraz amerykańskich standardach swingowych, prezentowanych w formule dawnych orkiestr rozrywkowych, wzbogaconych jednak o świeżość współczesnych interpretacji.

Znakomici instrumentaliści polskiej sceny jazzowej i rozrywkowej przywracają dawnym melodiom sceniczną energię, szyk i lekkość. Ważną częścią koncertu będzie również jego oprawa wizualna – stylowe kostiumy, klasyczny bigbandowy układ sceny oraz swobodna, choć pełna elegancji komunikacja z publicznością.

Orkiestrą kieruje Jan Emil Młynarski – perkusista, producent, wokalista i radiowiec, laureat Fryderyka oraz twórca licznych projektów poświęconych polskiej muzyce rozrywkowej. To finał sierpniowej części cyklu, który przeniesie publiczność do świata dawnych dancingów, swingujących orkiestr i parkietów wypełnionych muzyką.