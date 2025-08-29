Cztery lata nie było Sokoła w Ropczycach…

W Ropczycach po czterech latach zagości Sokół. Po raz ostatnie obydwie drużyny rywalizowały ze sobą o ligowe punkty w sezonie 2020/21. Dwukrotnie górą byli Błękitni. W Nisku wygrali 2:1, a 13 czerwca 2021 roku, w rewanżu 4:1.Drużyna z Ropczyc rozpoczęła sezon od sromotnej porażki w Nowotańcu, przegrała z Cosmosem 0:7. W drugiej kolejce wygrała w Łowisku 2:1, następne dwa mecze przegrała, nie zdobywając w nich bramki. Z Ekoballem Sanok 0:1 i w Jarosławiu z JKS 0:4. Mecz Błękitni - Sokół Nisko, sobota, 30 sierpnia godz. 16.

Stal Gorzyce pojedzie do Pilzna. Legion ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, obydwa wywalczone na wyjazdach. W Czeluśnicy wygrał 5:0, w Wiązownicy 1:0. Domowe dwa spotkania przegrał. Na inaugurację rozgrywek z Igloopolem 0:1, a kilkanaście dni później z Czarnymi Jasło 0:2. Mecz Legion - Stal Gorzyce, niedziela, 31 sierpnia, godz. 17.

Rywalem ŁKS Łowisko będzie w Przemyślu Polonia. Popularna „Barcelonka” rozpoczęła sezon od remisu z Czarnymi 1:1, następnie przegrała w Wiązownicy 1:3, zremisowała ze Stalą Gorzyce w domu 3:3, a w ostatniej kolejce przywiozła komplet punktów z Błażowej, wygrywając 3:1. Mecz Polonia - ŁKS Łowisko, niedziela, 31 sierpnia, godz. 17.